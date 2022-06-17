Княгиня Монако Шарлен появилась на публике в мрачном черном образе

Шарлен, князь Альбер и принцесса Габриэлла появились на католическом фестивале

Шарлен, 44-летняя княгиня Монако, в очередной раз появилась на публике на католическом фестивале. Об этом пишет Daily Mail.

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Она вышла на балкон дворца вместе с мужем, князем Альбером и семилетней дочкой, принцессой Габриэллой. Брата-близнеца принцессы, принца Жака, с ними почему-то не было.

Шарлен выбрала на редкость мрачный, полностью черный ансамбль – черное платье-рубашка, черный пояс и маленькие сережки-гвоздики. Единственным ярким пятном была яркая помада Шарлен.

[ + – ] Княгиня Шарлен, князь Альбер и принцесса Габриэлла

Причиной для ее выхода к монегаскам стал Праздник Тела и Крови Христовых, который отмечается в первый четверг после Троицы (через 60 дней после Пасхи).

Появление княжеской четы произошло вскоре после того, как принц Альберт заявил, что его "задели злобные слухи", распространяемые о его браке после долгого отсутствия его жены, и сказал, что ее возвращение — это "самое прекрасное", что произошло.

Это третий раз, когда Альбера и Шарлен видят вместе после того, как французские СМИ сообщили, что она получает 10 миллионов фунтов стерлингов в год за то, чтобы появляться рядом с мужем на публичных мероприятиях.

Альбер отверг все слухи и заявил, что пока его жена лечилась в ЮАР, где она подхватила тяжелую инфекцию, они часто беседовали и никогда не теряли связь.

[ + – ] Княгиня Шарлен, князь Альбер и принцесса Габриэлла

Князь также отметил, что весь прошлый год был "испытанием", особенно для Шарлен, которая очень страдала и переживала тяжелые времена вдали от своей семьи.

"Мы очень скучали по ней. И нас очень задели злонамеренные слухи, которые распускались повсюду. Но мы смогли остаться вместе. Ей лучше, наконец-то мы можем проводить время вместе. Это облегчение и радость для всех нас", — сообщил князь Монако.

Ранее Шарлен заявляла, что ее здоровье все еще не в порядке, и она не будет "форсировать события". А потому еще нескоро полностью вернется к своим обязанностям.