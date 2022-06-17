Княгиня Монако Шарлін з'явилася на публіці в похмурому чорному образі

Шарлін, князь Альбер та принцеса Габріелла з'явилися на католицькому фестивалі

Шарлін, 44-річна княгиня Монако, знову з'явилася на публіці на католицькому фестивалі. Про це пише Daily Mail.

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Вона вийшла на балкон палацу разом із чоловіком, князем Альбером та семирічною донькою, принцесою Габріеллою. Брата-близнюка принцеси, принца Жака, з ними чомусь не було.

Шарлін обрала на диво похмурий, повністю чорний ансамбль — чорну сукню-сорочку, чорний пояс та маленькі сережки-гвоздики. Єдиною яскравою плямою була яскрава помада Шарлін.

[ + – ] Княгиня Шарлін, князь Альбер та принцеса Габріелла

Причиною для її виходу до монегаска стало Свято Тіла і Крові Христових, яке святкують у перший четвер після Трійці (через 60 днів після Великодня).

Поява княжого подружжя сталася невдовзі після того, як принц Альберт заявив, що його "зачепили злі чутки", що розповсюджуються про його шлюб після довгої відсутності його дружини, і сказав, що її повернення — це "найпрекрасніше", що сталося.

Це втретє, коли Альбера та Шарлін бачать разом після того, як французькі ЗМІ повідомили, що вона отримує 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за те, щоб з'являтися поряд із чоловіком на публічних заходах.

Альбер відкинув всі чутки і заявив, що поки його дружина лікувалася в ПАР, де вона підхопила важку інфекцію, вони часто розмовляли і ніколи не втрачали зв'язку.

[ + – ] Княгиня Шарлін, князь Альбер та принцеса Габріелла

Князь також зазначив, що весь минулий рік був "випробуванням", особливо для Шарлін, яка дуже страждала і переживала важкі часи далеко від своєї сім'ї.

"Ми дуже сумували за нею. І нас дуже зачепили зловмисні чутки, які розпускали всюди. Але ми змогли залишитися разом. Їй краще, нарешті ми можемо проводити час разом. Це полегшення і радість для всіх нас", — повідомив князь Монако.

Раніше Шарлін заявляла, що її здоров'я все ще не гаразд, і вона не "форсуватиме події". Тому ще нескоро повністю повернеться до своїх обов'язків.