21 июня День летнего солнцестояние. Топ-5 ритуалов на исполнение желаний

Если загадать желание на рассвете в самый длинный день в году, оно обязательно сбудется.

День летнего солнцестояния считается одним из самых энергетически сильных периодов в году. Это явление произойдет 21 июня в 12:14 по Киеву, когда Солнце войдет в знак зодиака Рак. Так как астрологи называют этот день мистическим, ведь после наступления летнего солнцестояния происходят серьезные перемены, стоит воспользоваться моментом и провести несложные ритуалы на привлечение богатства, благополучия и любви.

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Цветочный ритуал

В день летнего солнцестояния 21 июня или на следующий день — 22 июня, чтобы наполниться энергией Солнца, можно сделать из полевых цветов венок и надеть его на голову. Этот ритуал обладает особой силой. Считается, что любовь можно привлечь с помощью цветов календулы, лаванды, розмарина, подсолнечника, а также папоротника, веток дуба и рябины. Поэтому если ваше желание связано с личной жизнью, добавьте их в букет.

Когда будете плести венок, думайте о здоровье, финансах и благополучии. Когда украшение будет готово, нужно закрепить все огненным ритуалом. Зажгите желтую свечу — еще один символ Солнца — и подумайте о том, чего вы хотите в ближайшем будущем.

[ + – ] В день летнего солнцестояния, как и на Ивана Купала, венок можно спустить в воду. Фото: УНИАН

Талисманы на любовь и счастье

Во время летнего солнцестояния можно сделать талисман, привлекающий счастье, любовь и положительные эмоции. Для этого необходимо собрать цветы красного оттенка — достаточно небольшого букета, и перевязать их красной нитью.

Во время ритуала необходимо произносить слова: "Красный цвет помоги, удачу, счастье и любовь привлеки, убери печали прочь, пусть войдет моя любовь".

Талисманом из цветов можно украсить дом или входную дверь.

Обряд на привлечение денег

Чтобы привлечь деньги в свою жизнь, в день летнего солнцестояния нужно зажечь церковную свечу, смотреть в пламя и произносить слова:

"Огнем очищающим дом освещаю, в углы самые темные заглядываю. Несу разрушение негативу, мною накопленному, чужаками принесенному. Свеча восковая на скатерть слезы льет, мою нищету оплакивает, воском новую судьбу мне рисует, к богатству дорогу показывает. Как догорит пламя жаркое, так и богатство придет ко мне долгожданное". Считается, что слова обладают магическим свойством и после такого ритуала уже в конце лета ваше благосостояние приумножится.

Важно соблюдать главное правило любого ритуала — никому не нужно о нем рассказывать.

[ + – ] Денежные ритуалы лучше проводить в вечернее время суток.

Ритуал на исполнение желания

Напишите на листке бумаги свои сокровенные желания. Лучше выберите несколько тех, которые вам по-настоящему необходимы. Формулируйте предложения так, будто то, чего вы желаете, уже у вас есть. Например, если вы просите Вселенную о здоровье, пишите "я здорова", "у меня крепкое здоровье". Не используйте частичку "не", когда формулируете желания. После того как написали то, чего вы хотите, визуализируйте. Представьте во всех деталях, как ваше желание исполнилось. Почувствуйте радость от того, что обладаете тем, чего хотите. После этого зажгите свечу и сожгите лист бумаги в пламени. Пепел закопайте в земле во дворе.

Обряды на рассвете

Главный обряд в день летнего солнцестояния посвящен Солнцу. Считается, что если встретить рассвет в самый длинный день в году и загадать желание на рассвете, оно обязательно сбудется.

Также на рассвете можно собрать утреннюю россу и умыться ею. Говорят, вода в день летнего солнцестояния обладает целебными свойствами и омолаживающим эффектом.

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