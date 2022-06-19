21 червня День літнього сонцестояння. Топ-5 ритуалів на виконання бажань

Якщо загадати бажання на світанку в найдовший день на рік, воно обов'язково здійсниться.

День літнього сонцестояння вважається одним із найбільш енергетично сильніших періодів у році. Це явище відбудеться 21 червня о 12:14 за Києвом, коли Сонце увійде на знак зодіаку Рак. Оскільки астрологи називають цей день містичним, адже після настання літнього сонцестояння відбуваються серйозні зміни, варто скористатися моментом та провести нескладні ритуали на залучення багатства, благополуччя та кохання.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Квітковий ритуал

У день літнього сонцестояння 21 червня або наступного дня — 22 червня, щоб наповнитися енергією Сонця, можна зробити з польових квітів вінок і надіти його на голову. Цей ритуал має особливу силу. Вважається, що кохання можна привабити за допомогою квітів календули, лаванди, розмарину, соняшника, а також папороті, гілок дуба та горобини. Тому, якщо ваше бажання пов'язане з особистим життям, додайте їх у букет.

Коли будете плести вінок, думайте про здоров'я, фінанси та благополуччя. Коли прикраса буде готова, потрібно закріпити все вогняним ритуалом. Засвітіть жовту свічку — ще один символ Сонця — і подумайте про те, чого ви хочете у найближчому майбутньому.

[ + – ] У день літнього сонцестояння, як і на Івана Купала, вінок можна спустити у воду. Фото: УНІАН

Талісмани на кохання та щастя

Під час літнього сонцестояння можна зробити талісман, який приваблює щастя, кохання та позитивні емоції. Для цього необхідно зібрати квіти червоного відтінку — достатньо невеликого букета і перев'язати їх червоною ниткою.

Під час ритуалу необхідно вимовляти слова: "Червоний колір допоможи, удачу, щастя і любов приверни, прибери печалі геть, нехай увійде моя любов".

Талісманом з квітів можна прикрасити будинок або вхідні двері.

Обряд на залучення грошей

Щоб привабити гроші у своє життя, у день літнього сонцестояння потрібно запалити церковну свічку, дивитися в полум'я та вимовляти слова:

"Вогнем очищаючим будинок освітлюю, в кути найтемніші заглядаю. Несу руйнування негативу, мною накопиченому, чужинцями принесеному. Свічка воскова на скатертину сльози ллє, мої злидні оплакує, воском нову долю мені малює, до багатства дорогу показує. Як догорить полум'я жарке, так і багатство прийде до мене довгоочікуване". Вважається, що слова мають магічну властивість і після такого ритуалу вже наприкінці літа ваш добробут примножиться.

Важливо дотримуватись головного правила будь-якого ритуалу — нікому не потрібно про нього розповідати.

[ + – ] Грошові ритуали краще проводити у вечірню пору доби.

Ритуал на виконання бажання

Напишіть на аркуші паперу свої потаємні бажання. Краще виберіть кілька тих, які вам по-справжньому потрібні. Формулюйте пропозиції так, як те, чого ви хочете, вже у вас є. Наприклад, якщо ви просите Всесвіт про здоров'я, пишіть "я здорова", "у мене міцне здоров'я". Не використовуйте частинку "не", коли ви формулюєте бажання. Після того, як написали те, чого ви хочете, візуалізуйте. Уявіть у всіх деталях, як ваше бажання здійснилося. Відчуйте радість від того, що маєте те, чого хочете. Після цього запаліть свічку та спаліть аркуш паперу в полум'ї. Попіл закопайте у землі у дворі.

Обряди на світанку

Головний обряд у день літнього сонцестояння присвячений Сонцю. Вважається, що якщо зустріти світанок у найдовший день на рік і загадати бажання на світанку, воно обов'язково здійсниться.

Також на світанку можна зібрати ранкову росу та вмитися нею. Кажуть, вода в день літнього сонцестояння має цілющі властивості та омолоджувальний ефект.

Фокус раніше розповідав, що чекає на Україну влітку, згідно з астрологічним прогнозом.