Изнасилование с отягчающими: обладатель "Оскара" Пол Хаггис был задержан в Италии

В прокуратуре провинции Бриндизи сообщили, что предполагаемая жертва была знакома с Хаггисом. Она оформила на него жалобу, после того, как ей в больнице оказали помощь.

Обладатель премии "Оскар", американо-канадский сценарист и режиссер Пол Хаггис был задержан в Италии по подозрению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах. Как сообщает итальянское издание Corriere della Sera, Хаггис якобы в течение двух дней принуждал молодую иностранку вступать с ним в половую связь в Остуни, где он принимал участие в фестивале Allora Fest.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Издание пишет, что по данным прокуратуры провинции Бриндизи, Хаггис высадил женщину в местном аэропорту Papola Casale, где ей оказали первую помощь, поскольку она находилась в тяжелом физическом и психологическом состоянии. Впоследствии женщину доставили в больницу, после чего был задействован протокол для жертв насилия, а позже предполагаемая жертва официально оформила свою жалобу.

В результате тщательного и детального расследования, проведенного правоохранителями были собраны доказательства, свидетельствующие о том, что Хаггис некоторое время был знаком с жертвой. В постановлении о задержании было указано, что женщина после одного из эпизодов насилия была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Что известно о Поле Хаггисе?

70-летний обладатель "Оскара", получивший премию в 2006 году за сценарий фильма "Столкновение" и написавший сценарии к фильмам Клинта Иствуда "Малышка на миллион", "Письма с Иводзимы" и "Казино Рояль", не первый раз сталкивается с обвинениями в свой адрес. В 2018 году его четыре женщины обвиняли его в домогательствах, однако сценарист все отрицал и впоследствии сам под иск в суд. Хаггис утверждал, одна из женщин и ее адвокат вымогали у него 9 млн долларов в обмен за отказ от судебных разбирательств.

Как писал журнал Hollywood Reporter, некая Хейли Брест подавала в суд на сценариста, обвиняя его в изнасиловании. В материалах дела говорилось, что после премьеры фильма "Побочный эффект" Хаггис пригласил ее к себе домой в Сохо и предложил выпить. Женщина уступила, после чего, как утверждала Брест, начались "нежелательные сексуальные домогательства". По ее словам, она рассказала об этом инциденте двум близким друзьям и посетила Центр планирования семьи, чтобы пройти тестирование на заболевания, передающиеся половым путем.

Ранее сообщалось, что 62-летний американский актер и звезда "Карточного домика" Кевин Спейси был обвинен тремя мужчинами в сексуальном насилии. Как сообщает ВВС со ссылкой на Королевскую прокуратуру, Ему также предъявлено дополнительное обвинение в серьезных сексуальных преступлениях в Лондоне.