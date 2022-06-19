Зґвалтування з обтяжливими: володар "Оскара" Пол Хаггіс був затриманий в Італії

У прокуратурі провінції Бріндізі повідомили, що ймовірна жертва була знайома з Хаггісом. Вона оформила на нього скаргу після того, як їй у лікарні надали допомогу.

Володар премії "Оскар", американо-канадський сценарист і режисер Пол Хаггіс був затриманий в Італії за підозрою у сексуальному насильстві за обтяжливих обставин. Як повідомляє італійське видання Corriere della Sera, Хаггіс нібито протягом двох днів змушував молоду іноземку вступати з ним у статевий зв'язок в Остуні, де він брав участь у фестивалі Allora Fest.

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Видання пише, що за даними прокуратури провінції Бріндізі, Хаггіс висадив жінку в місцевому аеропорту Papola Casale, де їй надали першу допомогу, оскільки вона перебувала у тяжкому фізичному та психологічному стані. Згодом жінку доправили до лікарні, після чого було задіяно протокол для жертв насильства, а пізніше передбачувана жертва офіційно оформила свою скаргу.

Унаслідок ретельного та детального розслідування, проведеного правоохоронцями, були зібрані докази, що свідчать про те, що Хаггіс деякий час був знайомий із жертвою. В ухвалі про затримання було зазначено, що жінка після одного з епізодів насильства була змушена звернутися за медичною допомогою.

Що відомо про Пола Хаггіса?

70-річний володар "Оскара", який отримав премію в 2006 році за сценарій фільму "Зіткнення" і який написав сценарії до фільмів Клінта Іствуда "Крихітка на мільйон доларів", "Листи з Іводзими" та "Казино Рояль", не вперше стикається зі звинуваченнями свою адресу. У 2018 році його чотири жінки звинувачували його у домаганнях, проте сценарист усе заперечував і згодом сам під позов до суду. Хаггіс стверджував, одна з жінок та її адвокат вимагали в нього 9 млн доларів в обмін за відмову від судових розглядів.

Як писав журнал Hollywood Reporter, якась Хейлі Брест подавала до суду на сценариста, звинувачуючи його у зґвалтуванні. У матеріалах справи йшлося про те, що після прем'єри фільму "Побічний ефект" Хаггіс запросив її до себе додому в Сохо і запропонував випити. Жінка поступилася, після чого, як стверджувала Брест, розпочалися "небажані сексуальні домагання". За її словами, вона розповіла про цей інцидент двом близьким друзям і відвідала Центр планування сім'ї, щоб пройти тестування на захворювання, що передаються статевим шляхом.

Раніше повідомлялося, що 62-річний американський актор і зірка "Карткового будиночка" Кевін Спейсі був звинувачений трьома чоловіками у сексуальному насильстві. Як повідомляє ВВС із посиланням на Королівську прокуратуру, йому також висунуто додаткове звинувачення у серйозних сексуальних злочинах у Лондоні.