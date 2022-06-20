Шоколадный кайф: рецепт вкуснейшего брауни от Евгения Клопотенко

Американский десерт получится по-настоящему вкусным, если использовать правильное количество ингредиентов, соблюдая порядок закладки каждого из них.

Брауни, шоколадное пирожное характерного коричневого цвета, – популярный американский десерт, который приобрел огромную популярность по всему миру, в том числе и в Украине. Его готовят одним большим куском, а затем разрезают на порционные куски. Из-за длительного взбивания яиц или добавления в тесто разрыхлителя, пирожные часто получаются очень воздушные и пористые, становясь больше похожими на шоколадный бисквит. Идеальный же брауни имеют плотную влажную текстуру и тонкую хрустящую корочку. Как приготовить брауни в домашних условиях, рассказал известный украинский повар Евгений Клопотенко.

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По его словам, главный секрет создания этого десерта – в количестве и очередности добавления основных ингредиентов.

Брауни с вишней и маком

Ингредиенты:

Темный шоколад (не менее 73%) – 220 гр;

Мука пшеничная – 75 гр;

Сахар – 150 гр;

Какао – 1 ст. л;

Цедра одного лимона;

Сливочное масло (82,5%) – 150 гр;

Разрыхлитель – 1 ч. л;

Яйца – 5 шт;

Вишни (свежие или замороженные) – 200 гр;

Мак – 3 ст. л;

Соль – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

Масло нагреть до комнатной температуры, вишни, если используются замороженные, разморозить и дать стечь лишней жидкости. Если вишня консервированная, тоже убрать лишнюю жидкость. Включить духовку разогреваться до 180 градусов.

Сделать паровую баню, причем в нижней кастрюле должно быть столько воды, чтобы верхняя миска с ней не соприкасалась. Выложить в миску шоколад и сливочное масло, чтобы ингредиенты расстаяли и перемешались. Сразу после достижения этого результата снять миску с паровой бани.

В чистой миске перемешать яйца, сахар и соль. Масса должна соединиться, но сильно взбивать не нужно. Если останутся крупинки сахара – это нормально на данном этапе. Затем в эту же посудину положить на мелкой терке цедру одного лимона.

Тонкой струйкой влить растопленные и смешанные шоколад и масло в яичную смесь, мешая венчиком. Всыпать муку, какао и разрыхлитель, перемешать. Туда же добавить мак и перемешать опять. Следуеющий шаг – добавить в массу вишни и перемешать силиконовой лопаткой.

Форму для выпечки застелить пергаментной бумагой и вылить шоколадную смесь. Поставить форму с тестом в духовку, включенную в режиме конвекции и выпекать 35 минут. Если режима конвекции нет, то включить верхний и нижний нагрев.

Готовый брауни остудить и порезать на порционные куски.

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