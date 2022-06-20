Шоколадний кайф: рецепт найсмачнішої брауні від Євгена Клопотенка

Американський десерт вийде по-справжньому смачним, якщо використовувати правильну кількість інгредієнтів, дотримуючись порядку закладання кожного з них.

Брауні, шоколадне тістечко характерного коричневого кольору, — популярний американський десерт, який набув величезної популярності по всьому світу, зокрема і в Україні. Його готують одним великим шматком, потім розрізають на порційні шматки. Через тривале збивання яєць або додавання в тісто розпушувача, тістечка часто виходять дуже повітряні та пористі, стаючи більше схожими на шоколадний бісквіт. Ідеальний же брауні має щільну вологу текстуру та тонку хрустку скоринку. Як приготувати брауні в домашніх умовах, розповів відомий український кухар Євген Клопотенко.

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За його словами, головний секрет створення цього десерту — у кількості та черговості додавання основних інгредієнтів.

Брауні з вишнею та маком

Складові:

Темний шоколад (щонайменше 73%) — 220 г;

Борошно пшеничне — 75 г;

Цукор — 150 г;

Какао — 1 ст. л;

Цедра одного лимона;

Вершкове масло (82,5%) — 150 г;

Розпушувач — 1 ч. л;

Яйця — 5 шт;

Вишні (свіжі чи заморожені) — 200 г;

Мак — 3 ст. л;

Сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Масло нагріти до кімнатної температури, вишні, якщо заморожені, розморозити та дати стекти зайвій рідині. Якщо вишня консервована, також прибрати зайву рідину. Ввімкнути духовку розігріватися до 180 градусів.

Зробити парову баню, причому в нижній каструлі має бути стільки води, щоб верхня миска з нею не стикалася. Викласти в миску шоколад і вершкове масло, щоб інгредієнти розтопилися і перемішалися. Відразу після досягнення цього результату зняти миску з парової бані.

У чистій мисці перемішати яйця, цукор та сіль. Маса повинна з'єднатись, але сильно збивати не потрібно. Якщо залишаться крупинки цукру — це нормально на цьому етапі. Потім у цю ж посудину потерти на дрібній тертці цедру одного лимона.

Тонким струмком влити розтоплені й змішані шоколад і масло в яєчну суміш, змішуючи вінчиком. Всипати борошно, какао та розпушувач, перемішати. Туди ж додати мак та перемішати знову. Наступний крок — додати масу вишні й перемішати силіконовою лопаткою.

Форму для випічки застелити пергаментним папером та вилити шоколадну суміш. Поставити форму з тістом в духовку, включену в режимі конвекції й випікати 35 хвилин. Якщо режиму конвекції немає, то ввімкнути верхнє та нижнє нагрівання.

Готовий брауні остудити та порізати на порційні шматки.

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