Конор Макгрегор впервые прокатился на своей эксклюзивной яхте Lamborghini

Знаменитый боец UFC взял на борт всю свою семью и целую съемочную группу

Конор Макрегор устроил целую фотосессию на своей роскошной и эксклюзивной яхте Lamborghini, за которую он заплатил почти три миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

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Конор взял на борт своих детей: сыновей Конора-младшего и Риана, дочь Крою и, конечно, их мать, свою невесту Ди Девлин.

Парочка сделала несколько селфи, но на палубе была также заметна целая компания фотографов и операторов.

Конор наконец показал свою суперяхту в о время прогулки в Сен-Тропе. Это эксклюзив от компании Lamborghini. Всего их было выпущено – 63 штуки. Конору достался экземпляр под номером "12".

Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma

Яхта была построена Lamborghini еще в октябре прошлого года, но Конор получил ее только в прошлом месяце.

Номер яхты Конор выбрал неслучайно, это отсылка к его бренду виски под названием Proper Twelve.

Стоимость яхты высока, но состояние Конора оценивают в 145 миллионов фунтов стерлингов, так что большого убытка он не испытал.

При весе 24 тонны 63-футовая яхта может развивать максимальную скорость 69 миль в час (60 узлов) и может похвастаться мощностью 4000 лошадиных сил благодаря двум 24,2-литровым дизелям V-12.

Дизайн приборной панели был вдохновлен Lamborghini Sián FKP 37, также яхту отличает футуристический дизайн.

[ + – ] Конор Макгрегор на своей суперяхте

Внешний вид яхты был вдохновлен моделями Lamborghini Miura и Countach 1960-х и 1970-х годов, первая из которых появилась во вступительной части фильма 1969 года "Ограбление по-итальянски".

Среди других шикарных особенностей яхты — отдельная спальня в нижней части, предлагающая уютное место для отдыха, пока лодка плывет по морю.

Яхту уже назвали "суперкаром" среди яхт. Но пока известен только один владелец эксклюзивных моделей – Конор. Кому достались остальные яхты – неизвестно.