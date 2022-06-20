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Конор Макгрегор впервые прокатился на своей эксклюзивной яхте Lamborghini

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конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини, ди девлин
Фото: Instagram thenotoriousmma | Конор Макгрегор с семьей у своей яхты

Знаменитый боец UFC взял на борт всю свою семью и целую съемочную группу

Конор Макрегор устроил целую фотосессию на своей роскошной и эксклюзивной яхте Lamborghini, за которую он заплатил почти три миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Конор взял на борт своих детей: сыновей Конора-младшего и Риана, дочь Крою и, конечно, их мать, свою невесту Ди Девлин.

Парочка сделала несколько селфи, но на палубе была также заметна целая компания фотографов и операторов.

Конор наконец показал свою суперяхту в о время прогулки в Сен-Тропе. Это эксклюзив от компании Lamborghini. Всего их было выпущено – 63 штуки. Конору достался экземпляр под номером "12".

конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
Фото: Instagram thenotoriousmma
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
Фото: Instagram thenotoriousmma
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
Фото: Instagram thenotoriousmma
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
Фото: Instagram thenotoriousmma
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини
конор макгрегор, яхта, суперяхта, Lamborghini, ламборгини

Яхта была построена Lamborghini еще в октябре прошлого года, но Конор получил ее только в прошлом месяце.

Номер яхты Конор выбрал неслучайно, это отсылка к его бренду виски под названием Proper Twelve.

Стоимость яхты высока, но состояние Конора оценивают в 145 миллионов фунтов стерлингов, так что большого убытка он не испытал.

При весе 24 тонны 63-футовая яхта может развивать максимальную скорость 69 миль в час (60 узлов) и может похвастаться мощностью 4000 лошадиных сил благодаря двум 24,2-литровым дизелям V-12.

Дизайн приборной панели был вдохновлен Lamborghini Sián FKP 37, также яхту отличает футуристический дизайн.

Конор Макгрегор на своей суперяхте

Внешний вид яхты был вдохновлен моделями Lamborghini Miura и Countach 1960-х и 1970-х годов, первая из которых появилась во вступительной части фильма 1969 года "Ограбление по-итальянски".

Среди других шикарных особенностей яхты — отдельная спальня в нижней части, предлагающая уютное место для отдыха, пока лодка плывет по морю.

Яхту уже назвали "суперкаром" среди яхт. Но пока известен только один владелец эксклюзивных моделей – Конор. Кому достались остальные яхты – неизвестно.