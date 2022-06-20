Конор Макгрегор вперше покатався на своїй ексклюзивній яхті Lamborghini.

Знаменитий боєць UFC взяв на борт всю свою сім'ю та цілу знімальну групу.

Конор Макрегор влаштував цілу фотосесію на своїй розкішній та ексклюзивній яхті Lamborghini, за яку він заплатив майже три мільйони доларів. Про це пише Daily Mail.

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Конор взяв на борт своїх дітей: синів Конора-молодшого та Ріана, дочку Крою і, звичайно, їхню матір, свою наречену Ді Девлін.

Парочка зробила кілька селфі, але на палубі була помітна ціла компанія фотографів і операторів.

Конор нарешті показав свою суперяхту під час прогулянки в Сен-Тропі. Це ексклюзив від компанії Lamborghini. Усього їх було випущено 63 штуки. Конору дістався екземпляр під номером "12".

Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma Фото: Instagram thenotoriousmma

Яхта була побудована Lamborghini ще у жовтні минулого року, але Конор отримав її лише минулого місяця.

Номер яхти Конор вибрав невипадково, це посилання на його бренд віскі під назвою Proper Twelve.

Вартість яхти висока, але статки Конора оцінюють у 145 мільйонів фунтів стерлінгів, тому великих збитків він не зазнав.

За вагою 24 тонни 63-футова яхта може розвивати максимальну швидкість 69 миль на годину (60 вузлів) і може похвалитися потужністю 4000 кінських сил завдяки двом 24,2-літровим дизелям V-12.

Дизайн приладової панелі був натхненний Lamborghini Sián FKP 37, а також яхту відрізняє футуристичний дизайн.

[ + – ] Конор Макгрегор на своїй суперяхті

Зовнішній вигляд яхти був натхненний моделями Lamborghini Miura та Countach 1960-х та 1970-х років, перша з яких з'явилася у вступній частині фільму 1969 року "Пограбування по-італійськи".

Серед інших шикарних особливостей яхти — окрема спальня в нижній частині, що пропонує затишне місце для відпочинку, поки човен пливе морем.

Яхту вже назвали "суперкаром" серед яхт. Але поки що відомий лише один власник ексклюзивних моделей — Конор. Кому дісталися решта яхт — невідомо.