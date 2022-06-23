Денежная удача. Три знака зодиака, которых ждет невероятное везение в июле 2022

Второй летний месяц откроет дорогу возможностей для некоторых любимцев судьбы.

Астрологи говорят, что июль — это период, когда большинству представителей знаков зодиака придется обратиться к материальным вопросам. Активный Марс войдет в знак зодиака Телец, что символизирует активные действия по теме финансов, доходов, бытовых дел. Поэтому придется прилагать усилия и прорабатывать эти вопросы. Однако некоторым представителям знаков зодиака звезды обещают лучшие условия для реализации задуманного по денежным вопросам.

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Близнецы

По словам известного астролога Анжелы Перл, самой важной темой для Близнецов в июле будут финансы. В этом вопросе представителей знака зодиака ждет большое везение.

До Полнолуния, которое наступит 13 июля, у Близнецов сильной будет энергия Новолуния, которое проходило во втором доме денег. Остаются актуальны все темы, связанные с финансами, доходами, вашими ценностями. Это хороший период для покупок и продаж. Возможно, в этот промежуток времени у вас появится новая работа, проекты, клиенты.

Также 6 июля Меркурий поменяет знак и войдет в ваш второй дом денег. Будут новости о зарплате или подписание финансового договора или контакта.

Полнолуние 13 июля будет в вашем 8 доме финансов. А 19 июля Венера войдет в ваш дом денег. Планета символизирует прибыль, доход, так что можно сказать, что весь месяц вам будет улыбаться удача в денежных вопросах.

6 июля Марс входит в ваш 12 дом гороскопа — это дом освобождения и наведения порядка. Вы можете уехать куда-то за границу, речь идет о короткой эмиграции на два месяца. Возможно, из вашего окружения будут уходить люди. Также появится возможность работать онлайн.

20 июля Меркурий входит в ваш третий дом общения. Появятся новые знакомства, друзья, возможно путешествия. Также речь идет о новой технике — может быть, купите себе автомобиль, ноутбук, айфон.

Лев

6 июля Марс входит в ваш 10 дом. Это дом карьеры, достижений, работы. Так как Марс активная планета, вас ждут большие продвижения в карьере или бизнесе. Вы будете прилагать усилия и достигнете результатов, будете активными, поменять что-то в вашей привычной жизни. Если вы работаете в компании, вам нужно будет отстаивать позиции, так как это дом репутации — и здесь вы выйдете победителем, а если вы участвуете в судебном процессе — вы выиграете, потому что знаете, что вы правы.

В июле вы можете резко поменять место жительства, может быть командировка за границу.

6 июля Меркурий войдет в ваш 12 дом. Получите письмо от кого-то из старых друзей, с кем давно не виделись. Кто-то из прошлого вернется, какая-то тайна откроется. Может быть, вы отправитесь в санаторий, в клинику, в какое-то уединенное место.

13 июля Полнолуние произойдет в вашем 6 доме гороскопа — это дом повседневности. Прояснится что-то по вашим ежедневным делам. Это отличное время, чтобы избавиться от вредных привычек.

Венера — планета любви и денег — войдет в ваш 12 дом 19 июля. Вас ждут романтические отношения на расстоянии или может у вас будет какой-то тайный роман. Также это может быть любовь из прошлого. Или финансы издалека — дистанционная работа, клиенты за границей, предложение работы на острове, круизном корабле.

В конце июля — начале августа Марс соединится с Ураном — это планета неожиданностей. Знайте, что любой кризис или перемены — это время возможностей, которыми обязательно стоит воспользоваться.

Рак

Новолуние 29 июня проходит в Раке. Поэтому тех представителей этого знака зодиака, кто родился в начале июля, ожидает рост по всем сферам ближайшие 12 месяцев.

Важной будет тема отношений, в вашу жизнь может прийти новый человек, кто-то назначит вам свидание. Если вы в браке — будет обсуждение ваших планов. Вы поймете, чем хотите заниматься, что хотите начать.

6 июля Марс меняет знак и входит в ваш 11 дом друзей. Возможно, будете организовывать что-то — поездку, отдых. Может быть, вступите в какую-то группу, будете чему-то учиться, начнете работать онлайн. Будете прилагать много усилий, чтобы реализовать задуманное.

6 июля Меркурий войдет в знак Рака. Будете кому-то звонить, писать, получите посылку или документы, которые ждали. Возможно, проявите инициативу переговоров, что-то подпишите, заключите контракт.

13 июля Полнолуние в 7 доме гороскопа — дом любви, сотрудничества, романтических отношений. Многое прояснится, тайное станет явным, получите ответ, возможно, предложение руки и сердца.

19 июля Венера входит в знак Рака. Это планета красоты, удовольствий, радости. Будут покупки для души, получите подарок, будете щедрыми. Удачное время для похода в салон красоты.

В конце июля и первую неделю августа Марс соединится в 11 доме с Ураном — планетой неожиданных сюрпризов, а также с кармическим узлом Раху — он все усиливает. В этот период может случиться неожиданное знакомство, которое перевернет вашу жизнь. Также могут резко поменяться планы, мечты.

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