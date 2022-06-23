Грошовий успіх. Три знаки зодіаку, на яких чекає неймовірне везіння в липні 2022

Другий літній місяць відкриє шлях можливостей для деяких улюбленців долі.

Астрологи кажуть, що липень — це період, коли більшості представників знаків зодіаку доведеться звернутися до матеріальних питань. Активний Марс увійде в знак зодіаку Телець, що символізує активні дії на тему фінансів, доходів, побутових справ. Тому доведеться докладати зусиль і опрацьовувати ці питання. Проте деяким представникам знаків зодіаку зірки обіцяють найкращі умови для реалізації задуманого з фінансових питань.

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Близнюки

За словами відомої астрологині Анжели Перл, найважливішою темою для Близнюків у липні будуть фінанси. У цьому питанні на представників знаку зодіаку чекає велике везіння.

До повного місяця, яке настане 13 липня, у Близнюків сильною буде енергія молодика, яка проходила в другому домі грошей. Залишаються актуальними всі теми, пов'язані з фінансами, доходами, вашими цінностями. Це хороший період для покупок і продажів. Можливо, у цей проміжок часу у вас буде нова робота, проєкти, клієнти.

Також 6 липня Меркурій змінить знак і увійде до ваш другий дім грошей. Будуть новини про зарплату чи підписання фінансового договору чи контакту.

Повня 13 липня буде у вашому 8 домі фінансів. А 19 липня Венера увійде у ваш дім грошей. Планета символізує прибуток, дохід, так що можна сказати, що весь місяць вам щаститиме у фінансових питаннях.

6 липня Марс входить у ваш 12 дім гороскопа — це дім визволення та наведення порядку. Ви можете поїхати кудись за кордон, ідеться про коротку еміграцію на два місяці. Можливо, з вашого оточення йдуть люди. Також з'явиться можливість працювати онлайн.

20 липня Меркурій входить у ваш третій дім спілкування. З'являться нові знайомства, друзі, можливо, подорожі. Також ідеться про нову техніку — можливо, купите собі автомобіль, ноутбук, айфон.

Лев

6 липня Марс входить у ваш 10 дім. Це дім кар'єри, здобутків, роботи. Оскільки Марс — активна планета, на вас чекають великі просування в кар'єрі або бізнесі. Ви докладатимете зусиль і досягнете результатів, будете активними, зміните щось у вашому звичному житті. Якщо ви працюєте в компанії, вам потрібно буде відстоювати позиції, тому що це дім репутації — і тут ви вийдете переможцем, а якщо ви берете участь у судовому процесі — ви виграєте, тому що знаєте, що ви маєте рацію.

У липні ви можете різко змінити місце проживання, можливе відрядження за кордон.

6 липня Меркурій увійде у ваш 12 дім. Отримаєте листа від когось зі старих друзів, із ким давно не бачилися. Хтось із минулого повернеться, якась таємниця відкриється. Можливо, ви відправитеся в санаторій, у клініку, в якесь відокремлене місце.

13 липня повня пройде у вашому 6 домі гороскопа — це дім повсякдення. Проясниться щось у ваших щоденних справах. Це чудовий час, щоб позбутися шкідливих звичок.

Венера — планета кохання та грошей — увійде у ваш 12 дім 19 липня. На вас чекають романтичні стосунки на відстані або, може, у вас буде якийсь таємний роман. Також це може бути кохання з минулого. Або фінанси здалеку — дистанційна робота, клієнти за кордоном, пропозиція на острові, круїзному кораблі.

Наприкінці липня-на початку серпня Марс поєднається з Ураном — це планета несподіванок. Знайте, що будь-яка криза чи зміни — це час можливостей, якими обов'язково варто скористатися.

Рак

Молодий місяць 29 червня проходить у Раку. Тому на тих представників цього знака зодіаку, хто народився на початку липня, очікує зростання в усіх сферах найближчі 12 місяців.

Важливою буде тема стосунків, у ваше життя може прийти нова людина, хтось призначить вам побачення. Якщо ви в шлюбі — буде обговорення ваших планів. Ви зрозумієте, чим хочете займатися, що хочете почати.

6 липня Марс змінює знак і входить у ваш 11 дім друзів. Можливо, організовуватимете щось — поїздку, відпочинок. Може бути, вступите в якусь групу, будете чогось учитися, почнете працювати онлайн. Докладатимете багато зусиль, щоб реалізувати задумане.

6 липня Меркурій увійде в знак Рака. Дзвонитимете, писатимете, отримаєте посилку або документи, які чекали. Можливо, виявите ініціативу переговорів, щось підпишете, укладете контракт.

13 липня повня в 7 домі гороскопа — домі кохання, співпраці, романтичних стосунків. Багато чого проясниться, таємне стане явним, отримаєте відповідь, можливо, пропозицію руки та серця.

19 липня Венера входить у знак Раку. Це планета краси, насолод, радощів. Будуть покупки для душі, отримаєте подарунок, будете щедрими. Вдалий час для походу в салон краси.

Наприкінці липня та в перший тиждень серпня Марс поєднається в 11 домі з Ураном — планетою несподіваних сюрпризів, а також із кармічним вузлом Раху — він усе посилює. У цей період може статися несподіване знайомство, яке переверне ваше життя. Також можуть різко змінитися плани, мрії.

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