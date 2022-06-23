Дочь Маши Ефросининой пристыдила маму за внешний вид

Звезда украинского телевидения сделала свежую прическу и макияж.

43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о критике своей дочери по поводу внешнего вида знаменитости. В своем Instagram Ефросинина выложила несколько сторис, на которых предстала со свежей прической и макияжем и рассказала, что ее дочь Нана стала мотиватором для Ефросининой.

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"Очень радуюсь, что у вас просыпается жажда красоты. Мне это пока нелегко дается. Но мне Нана нормально "вставила" за мой внешний вид дома. Вышло хорошо, получаю одни комплименты", — рассказала своим подписчикам украинская знаменитость.

В частности, телеведущая призналась, что в результате смены прически получила ряд комплиментов.

[ + – ] Маша Ефросинина в новом образе

"Девочки, любимые, ну вы реально мое спасение! Устала, читаю новости о наших городах разрушеных, слезы постоянно. Да и, думаю, почитаю ваши отзывы о том, что я вам рассказываю, а там сплошные комплименты!" — отметила 43 -летняя Маша Ефросинина.

На данный момент телеведущая ведет активную борьбу на информационном фронте, распространяя важную информацию на свою миллионную аудиторию и рассказывая правду европейским медиа.

Ефросинина воспитывает двоих детей от мужа Тимура Хромаева — 18-летнюю Нану и 7-летнего Сашу.

Напомним, Маша Ефросинина рассказала, что не общается со своей свекровью последние 20 лет.

Также Фокус писал об усталости европейцев от войны в Украине, по словам Маши Ефросининой. Телеведущей ограничили время ее интервью, поскольку украинские новости "очень токсичны".