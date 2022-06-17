"Новости очень токсичны". Маша Ефросинина рассказала об усталости европейцев от войны в Украине

Знаменитость активно воюет на информационном фронте.

43-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина призналась, почему ее перебили во время интервью известной немецкой газете Bild. Об этом знаменитость отметила в беседе с журналистами "1+1".

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Как известно, Ефросининой должны были выделить 15 минут эфирного времени, однако телеведущей дали возможность высказаться только в течение 3,5 минут.

"Я спрашиваю: "Это технические проблемы у вас?". Они отвечают: "Нет! Вот, посмотрите рейтинги, когда речь идет об Украине, у нас кривая идет прямо вниз, мы выходим в ужасные убытки, у нас падают рейтинги". И она озвучила одну фразу, которую я впервые услышала в Европе: "Украинские новости очень токсичны". Я борюсь сейчас в поле токсичных новостей", – призналась 43-летняя знаменитость.

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В частности, Мария рассказала о своей ненависти к россиянам, которая растет с каждой свежей новостью о преступлениях армии РФ на территории Украины.

Также телеведущая призналась, что теперь будет всегда праздновать свой день рождения. Ведь раньше она обычно ездила куда-нибудь со своим мужем Тимуром Хромаевым.

Напомним, Маша Ефросинина оправдала украинских музыкантов Ивана Дорна и Светлана Лободу за сотрудничество с российским рынком.

Также Фокус писал о проблемах в семье Маши Ефросининой. Кроме недоразумений с родным дядей из Крыма, телеведущая чуть не развелась со своим мужем на фоне ссор из-за войны.