"Новини дуже токсичні". Маша Єфросініна розповіла про втому європейців від війни в Україні

Знаменитість активно воює на інформаційному фронті.

43-річна українська телеведуча Маша Єфросініна зізналася, чому її перебили під час інтерв'ю німецькій щоденній газеті Bild. Про це знаменитість зазначила в розмові з журналістами "1+1".

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Як відомо, Єфросініній мали виділити 15 хвилин ефірного часу, проте телеведучій дали змогу висловитися лише протягом 3,5 хвилин.

"Я питаю: "Це технічні проблеми у вас?". Вони відповідають: "Ні! Ось, подивіться рейтинги, коли йдеться про Україну, у нас крива йде прямо донизу, ми виходимо у жахливі збитки, у нас падають рейтинги". І вона озвучила одну фразу, яку я вперше почула у Європі: "Українські новини дуже токсичні".Тобто я борюся зараз у полі токсичних новин", – зізналася 43-річна знаменитість.

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Зокрема Марія розповіла про ненависть до росіян, яка зростає з кожною свіжою новиною про злочини армії РФ на території України.

Також телеведуча зізналася, що тепер завжди святкуватиме свій день народження. Адже раніше вона зазвичай їздила кудись зі своїм чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Нагадаємо, Маша Єфросініна виправдала українських музикантів Івана Дорна та Світлана Лободу за їхню співпрацю з російським ринком.

Також Фокус писав про проблеми в родині Маші Єфросініної. Окрім непорозумінь з рідним дядьком з Криму, телеведуча ледь не розлучилася зі своїм чоловіком на фоні сварок через війну.