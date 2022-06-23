Донька Маші Єфросініної присоромила маму за зовнішній вигляд

Зірка українського телебачення зробила свіжу зачіску та макіяж.

43-річна українська телеведуча Маша Єфросініна розповіла про критику своєї дочки щодо зовнішнього вигляду знаменитості. У своєму Instagram Єфросініна виклала кілька сторіс, на яких постала зі свіжою зачіскою та макіяжем та розповіла, що її донька Нана стала мотиватором для неї.

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"Дуже радію, що у вас прокидається жага до краси. Мені це поки що нелегко дається. Але мені Нана нормально "вставила" за мій зовнішній вигляд вдома. Вийшло добре, отримую одні компліменти", — розповіла своїм підписникам українська знаменитість.

Зокрема телеведуча зізналася, що в результаті зміни зачіски отримала низку компліментів.

[ + – ] Маша Єфросініна в новому образі

"Дівчатка, улюблені, ну ви реально моє спасіння! Втомилася, читаю новини про наші міста зруйновані, сльози постійно навертаються. Та й, думаю, почитаю ваші відгуки про те, що я вам розповідаю, а там суцільні компліменти!" — зазначила 43-річна Маша Єфросініна.

Наразі телеведуча веде активну боротьбу на інформаційному фронті, поширюючи важливу інформацію на свою мільйонну аудиторію та розповідаючи правду європейським медіа.

Єфросініна виховує двох дітей від свого чоловіка Тимура Хромаєва — 18-річну Нану та 7-річного Сашка.

Нагадаємо, Маша Єфросініна розповіла, що не спілкується зі своєю свекрухою останні 20 років.

Також Фокус писав про втому європейців від війни в Україні, за словами Маші Єфросініної. Телеведучій обмежили час інтерв'ю, оскільки українські новини "дуже токсичні".