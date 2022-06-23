Оранжевый – новый черный. С чем сочетать самый модный цвет лета 2022

Еще в начале года дизайнеры прогнозировали, что самый яркий цвет палитры станет главным оттенком 2022 года

Яркий и сочный оранжевый цвет идеально подходит для лета, но многих пугает именно его яркость, которая, кажется, может затмить все прочие цвета. Фокус выяснял, с чем сочетается оранжевый и все его оттенки. Ведь этим лето просто необходимо приобрести себе яркую оранжевую вещичку, или аксессуар и привлекать к себе внимание.

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Оранжевый кажется капризным и слишком ярким цветом, но есть несколько беспроигрышных сочетаний, которые идеально к нему подходят и помогают создать потрясающий и запоминающийся образ.

[ + – ] Оранжевый идеально сочетается с яркими цветами

Идеально с оранжевым сочетаются синий, голубой (да, оранжевая блузка с джинсами – это беспроигрышный вариант), коричневый, темно-красный, или бордовый, а также все производные от зеленого: бирюзовый, хаки – обязательный.

[ + – ] Оранжевый цвет с нейтральными классическими джинсами - беспроигрышный вариант Фото: Соцсети

Отлично с оранжевым смотрятся нейтральные белый и черный, а также, неожиданно – фиолетовый, розовый, красный и желтый.

Фото: Соцсети Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram emilisindlev

Необычное, но очень любимое селебрити сочетание – это оранжевый с сочным оттенком фуксии.

[ + – ] Фуксия и розовый - любимое сочетание цветов селебрити Фото: Скриншот

Собираясь приобрести что-то оранжевое, стоит выбрать или просто ярко-оранжевый сарафан или платье, сделав их центральной деталью своего гардероба. Дополнить его можно уже имеющимися аксессуарами.

[ + – ] Орандевый тотал-лук - отличный выбор для лета Фото: Соцсети

Или же, если это кажется пока слишком смелым выбором, то начать можно с аксессуаров: сумочки, босоножек, или шляпы.

[ + – ] Оранжевая сумка - обязательный аксессуар этого лета Фото: Скриншот

На Западе стилисты прозвали оранжевые вещи – дофаминовой одеждой, намекая на гормон дофамин, который приносит чувство счастья и удовлетворения, или просто "счастливым трендом", а психологи считают, что яркие оттенки помогают вырваться из эмоционального ступора, вызванного двумя годами пандемии, а теперь еще и кризиса, вызванного войной.

Еще в начале года на подиумах Недель моды выходили модели в ярчайших нарядах всех оттенков оранжевого, и особенно — в сочетании его с лавандовым и фиолетовым. Немудрено, что многие, дождавшись лета, именно в этот сезон обзавелись вещами в модном цвете.

[ + – ] Оранжевый и сиреневый - тренд сезона Фото: oscardelarenta.com

Единственное неудобство этот тренд вызывает у любителей капсульных гардеробов, но стилисты рекомендуют в таком случае купить модный в этом сезоне оверсайз костюм в оранжевом цвете, который можно носить, как есть, или же сочетать пиджак и брюки с прочими предметами из своего гардероба.

[ + – ] Оранжевый костюм - идеальная покупка на лето Фото: Gucci Official

Главное понять, хотите вы создать ошеломительно яркий образ – тогда оранжевый стоит дополнять такими же сочными и яркими цветами, или же просто добавить немного яркости в повседневный гардероб – в таком случае хватит одной яркой детали.