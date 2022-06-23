UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Оранжевый – новый черный. С чем сочетать самый модный цвет лета 2022

578
тренды 2022, оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, яркие цвета, модные тренды
Фото: Instagram amani_slimane | Оранжевый - идеальный цвет для солнечного лета

Еще в начале года дизайнеры прогнозировали, что самый яркий цвет палитры станет главным оттенком 2022 года

Яркий и сочный оранжевый цвет идеально подходит для лета, но многих пугает именно его яркость, которая, кажется, может затмить все прочие цвета. Фокус выяснял, с чем сочетается оранжевый и все его оттенки. Ведь этим лето просто необходимо приобрести себе яркую оранжевую вещичку, или аксессуар и привлекать к себе внимание.

Оранжевый кажется капризным и слишком ярким цветом, но есть несколько беспроигрышных сочетаний, которые идеально к нему подходят и помогают создать потрясающий и запоминающийся образ.

Оранжевый идеально сочетается с яркими цветами

Идеально с оранжевым сочетаются синий, голубой (да, оранжевая блузка с джинсами – это беспроигрышный вариант), коричневый, темно-красный, или бордовый, а также все производные от зеленого: бирюзовый, хаки – обязательный.

оранжевый цвет, модный цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд 2022
Оранжевый цвет с нейтральными классическими джинсами - беспроигрышный вариант
Фото: Соцсети

Отлично с оранжевым смотрятся нейтральные белый и черный, а также, неожиданно – фиолетовый, розовый, красный и желтый.

оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
Фото: Соцсети
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
Фото: Instagram kimkardashian
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
Фото: Instagram emilisindlev
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет
оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд сезона, модный цвет

Необычное, но очень любимое селебрити сочетание – это оранжевый с сочным оттенком фуксии.

тренды 2022, оранжевый цвет, с чем носить оранжевый цвет, яркие цвета, модные тренды
Фуксия и розовый - любимое сочетание цветов селебрити
Фото: Скриншот

Собираясь приобрести что-то оранжевое, стоит выбрать или просто ярко-оранжевый сарафан или платье, сделав их центральной деталью своего гардероба. Дополнить его можно уже имеющимися аксессуарами.

оранжевый цвет, модный цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд 2022
Орандевый тотал-лук - отличный выбор для лета
Фото: Соцсети

Или же, если это кажется пока слишком смелым выбором, то начать можно с аксессуаров: сумочки, босоножек, или шляпы.

оранжевый цвет, модный цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд 2022
Оранжевая сумка - обязательный аксессуар этого лета
Фото: Скриншот

На Западе стилисты прозвали оранжевые вещи – дофаминовой одеждой, намекая на гормон дофамин, который приносит чувство счастья и удовлетворения, или просто "счастливым трендом", а психологи считают, что яркие оттенки помогают вырваться из эмоционального ступора, вызванного двумя годами пандемии, а теперь еще и кризиса, вызванного войной.

Еще в начале года на подиумах Недель моды выходили модели в ярчайших нарядах всех оттенков оранжевого, и особенно — в сочетании его с лавандовым и фиолетовым. Немудрено, что многие, дождавшись лета, именно в этот сезон обзавелись вещами в модном цвете.

оранжевый цвет, модный цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд 2022
Оранжевый и сиреневый - тренд сезона
Фото: oscardelarenta.com

Единственное неудобство этот тренд вызывает у любителей капсульных гардеробов, но стилисты рекомендуют в таком случае купить модный в этом сезоне оверсайз костюм в оранжевом цвете, который можно носить, как есть, или же сочетать пиджак и брюки с прочими предметами из своего гардероба.

оранжевый цвет, модный цвет, с чем носить оранжевый цвет, тренд 2022, оранжевый костюм
Оранжевый костюм - идеальная покупка на лето
Фото: Gucci Official

Главное понять, хотите вы создать ошеломительно яркий образ – тогда оранжевый стоит дополнять такими же сочными и яркими цветами, или же просто добавить немного яркости в повседневный гардероб – в таком случае хватит одной яркой детали.