Не только фиолетовый. Назван главный цвет 2022 года

Хоть Институт цвета Pantone уже назвал оттенок будущего года, но дизайнеры не ограничат нас одним цветом

Бренды уже представили коллекции весна/лето 2022 и, готовясь к грядущему году стоит учитывать, какие оттенки будут самыми актуальными. И это не только оригинальный синий с фиолетово-красным оттенком Very Peri, представленный Институтом цвета. Об этом пишет Who What Wear.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Если верить известным домам моды и их последним показам, нас ждет очень яркие весна и лето. Потому что кроме всех оттенков сиреневого и фиолетового, теперь в моду возвращается оранжевый.

Причем не только самый очевидный цвет спелого сочного апельсина, которые демонстрировали в коллекциях брендов Oscar de la Renta и Gucci.

[ + – ] Модные оттенки оранжевого, которые будут в тренде 2022 года

Также в моду войдут пудрово-оранжевый пастельного оттенка для тех, кто еще не готов выбрать слишком яркие оттенки.

И гибридный желто-оранжевый оттенок, как в коллекциях Prabal Gurung и Chanel.

[ + – ] Модные оттенки оранжевого, которые будут в тренде 2022 года

Впрочем, чтобы быть модным, вовсе необязательно выбирать оранжевый тотал-лук. Можно ограничиться яркими деталями, или попробовать новый оттенок в маникюре.

[ + – ] Модные оттенки оранжевого, которые будут в тренде 2022 года Фото: oscardelarenta.com [ + – ] Модные оттенки оранжевого, которые будут в тренде 2022 года Фото: oscardelarenta.com

Но также дизайнеры рекомендуют смешать сразу два модный оттенка: сиреневый и оранжевый. Тогда вы точно будете в тренде.