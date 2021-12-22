Не лише фіолетовий. Названий головний колір 2022 року
Хоча Інститут кольору Pantone вже назвав відтінок наступного року, але дизайнери не обмежать нас одним кольором.
Бренди вже представили колекції весна/літо 2022 і, готуючись до наступного року, варто враховувати, які відтінки будуть найактуальнішими. І це не лише оригінальний синій з фіолетово-червоним відтінком Very Peri, представлений Інститутом кольору. Про це пише Who What Wear.
Якщо вірити відомим будинкам моди та їх останнім показам, на нас чекають дуже яскраві весна та літо. Тому що крім усіх відтінків бузкового та фіолетового, тепер у моду повертається помаранчевий.
До того ж не лише найочевидніший колір стиглого соковитого апельсина, які демонстрували у колекціях брендів Oscar de la Renta та Gucci.
Також у моду увійдуть пудрово-оранжевий пастельний відтінок для тих, хто ще не готовий вибрати надто яскраві відтінки.
І гібридний жовто-жовтогарячий відтінок, як у колекціях Prabal Gurung та Chanel.
Втім, щоб бути модним, зовсім необов'язково вибирати помаранчевий тотал-лук. Можна обмежитись яскравими деталями, або спробувати новий відтінок у манікюрі.
Але також дизайнери рекомендують змішати відразу два модні відтінки: бузковий та оранжевий. Тоді ви точно будете у тренді.