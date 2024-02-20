Які кольори в одязі краще не поєднувати між собою

Насправді не існує остаточного списку кольорів, які ніколи не слід поєднувати в одязі, оскільки особистий стиль і модні тенденції можуть сильно відрізнятися від того, що трактують стилісти чи дизайнери. Однак деякі комбінації все ж можуть конфліктувати або бути не дуже привабливими для очей. Наприклад, стилісти не радять поєднувати яскраві неонові кольори один з одним, суперечливі кольори, такі як червоний і зелений, і кольори, які занадто схожі за відтінками, вони зливаються разом і виглядають тьмяно.

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Зрештою, мода суб’єктивна, і важливо носити те, що дозволяє почуватися впевнено та комфортно. Фокус підготував найпоширенішу підбірку кольорів, яку не варто поєднувати один з одним.

Коричневий та чорний

Коричневий та чорний колір одягу часто не рекомендується поєднувати, оскільки ці кольори можуть бути дуже важкі для гармонійного поєднання. Чорний колір володіє дуже темним відтінком, тоді як коричневий може мати теплі або холодні відтінки. Ці два кольори можуть конкурувати між собою, створюючи погане співвідношення. Однак, з правильними аксесуарами та відтінками, таке поєднання все ж може виглядати стильно.

Сірий та коричневий

Сірий та коричневий колір одягу можна поєднувати разом, але існують деякі правила для успішного поєднання цих кольорів. Наприклад, можна вибрати світло-сірий відтінок, який добре гармонує з темним коричневим кольором. Також можна додати акценти інших кольорів, наприклад, білий або чорний, щоб створити баланс у зовнішньому вигляді. Однак натуральні відтінки сірого та коричневого категорично не рекомендовано поєднувати між собою.

Синій та чорний

Звісно категоричної заборони на поєднання цих кольорів немає. Однак все ж стилісти та дизайнери радять уникати чорного та насиченого синього кольору. В деяких культурах чорний вважається символом смерті і суперечностей, а синій, навпаки, символізує життя та процвітання. Тому поєднання цих кольорів може викликати негативні асоціації у деяких культурах.

Червоний та зелений

Червоний та зелений не рекомендується поєднувати між собою, оскільки вони суперечать кольоровому колесу. Вони знаходяться на протилежних боках кольорового спектра, однак різні відтінки цих кольорів все ж таки можуть інколи гармонійно виглядати один з одним.

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Зелений та помаранчевий

Насправді зелений і помаранчевий можна поєднувати разом у різних комбінаціях. Особливо якщо мова йде про гармонійні відтінки. В природі, наприклад, часто можна побачити зелене листя на фоні помаранчевого сонця або квіток. Також це може бути дуже модною комбінацією. Однак варто уникати поєднання яскравих відтінків помаранчевого з насиченими та холодними варіантами зеленого. таке поєднання категорично неприпустиме в гардеробі, оскільки має неприємний візуальний вигляд, викликає відразу та неприємні емоції.

Фіолетовий та жовтий

Фіолетовий та жовтий не можна поєднувати через їх великий контраст між собою. При їх поєднанні виникає візуальне нестикування, яке неприємно сприймається на очі. Краще не поєднувати ці два варіанти кольорів, щоб уникати дивакуватого та невдалого образу.

Червоний та помаранчевий

Хоча червоний та помаранчевий — це обидва яскраві кольори, їх не варто поєднувати між собою через їх високу контрастність. При змішуванні цих кольорів може виникнути неприємне кольорове сприйняття. Звісно рекомендації щодо поєднання кольорів можуть варіюватися в залежності від ситуації або стилю, але загалом, краще уникати поєднання червоного та помаранчевого в одному вбранні або дизайні, оскільки це може викликати дискомфорт для очей. Варто розглянути альтернативні кольорові поєднання для створення більш гармонійного вигляду.

Нагадаємо, раніше ми писали про, топ-10 модних трендів 2024, на які варто звернути увагу. Крім цього, Фокус писав, найкращі жіночі парфуми, які будуть в тренді у 2024 році.