Помаранчевий — новий чорний. Із чим поєднувати наймодніший колір літа 2022

Ще на початку року дизайнери прогнозували, що найяскравіший колір палітри стане головним відтінком 2022 року.

Яскравий і соковитий оранжевий колір ідеально підходить для літа, але багатьох лякає саме його яскравість, яка, здається, може затьмарити всі інші кольори. Фокус з'ясовував, із чим поєднується помаранчевий і всі його відтінки. Адже цього літа просто необхідно придбати собі яскраву помаранчеву річ або аксесуар і привертати до себе увагу.

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Помаранчевий здається примхливим і занадто яскравим кольором, але є кілька безпрограшних поєднань, які ідеально до нього пасують і допомагають створити приголомшливий образ, що запам'ятовується.

[ + – ] Помаранчевий ідеально поєднується з яскравими кольорами

Ідеально з помаранчевим поєднуються синій, блакитний (так, помаранчева блуза з джинсами — це безпрограшний варіант), коричневий, темно-червоний або бордовий, а також усі похідні від зеленого: бірюзовий, хакі — обов'язковий.

[ + – ] Помаранчевий колір із нейтральними класичними джинсами — безпрограшний варіант Фото: Соцсети

Відмінно до помаранчевого пасують нейтральні білий і чорний, а також, несподівано — фіолетовий, рожевий, червоний і жовтий.

Фото: Соцсети Фото: Instagram kimkardashian Фото: Instagram emilisindlev

Незвичайне, але дуже популярне серед селебриті поєднання — це помаранчевий із соковитим відтінком фуксії.

[ + – ] Фуксія та рожевий — улюблене поєднання кольорів селебриті Фото: Скриншот

Збираючись придбати щось помаранчеве, варто вибрати або просто яскраво-жовтогарячий сарафан чи сукню, зробивши їх центральною деталлю свого гардеробу. Доповнити образ можна вже наявними аксесуарами.

[ + – ] Помаранчевий тотал-лук — чудовий вибір для літа Фото: Соцсети

Або ж, якщо це здається поки що занадто сміливим вибором, то почати можна з аксесуарів: сумочки, босоніжок або капелюха.

[ + – ] Помаранчева сумка — обов'язковий аксесуар цього літа Фото: Скриншот

На Заході стилісти прозвали помаранчеві речі дофаміновим одягом, натякаючи на гормон дофамін, який приносить почуття щастя та задоволення, або просто "щасливим трендом", а психологи вважають, що яскраві відтінки допомагають вирватися з емоційного ступору, спричиненого двома роками пандемії, а тепер і кризи, викликаної війною.

Ще на початку року на подіумах Тижня моди виходили моделі в найяскравіших вбраннях всіх відтінків помаранчевого й особливо — у поєднанні його з лавандовим і фіолетовим. Не дивно, що багато хто, дочекавшись літа, саме цього сезону обзавівся речами в модному кольорі.

[ + – ] Помаранчевий і бузковий — тренд сезону Фото: oscardelarenta.com

Єдину незручність цей тренд викликає у любителів капсульних гардеробів, але стилісти рекомендують у такому разі купити модний цього сезону оверсайз костюм у помаранчевому кольорі, який можна носити як є або ж поєднувати піджак і штани з іншими предметами свого гардеробу.

[ + – ] Помаранчевий костюм — ідеальна покупка на літо Фото: Gucci Official

Головне — зрозуміти, хочете ви створити приголомшливо-яскравий образ (тоді помаранчевий варто доповнювати такими ж соковитими та яскравими кольорами) або ж просто додати трохи яскравості в повсякденний гардероб — у такому разі вистачить однієї яскравої деталі.