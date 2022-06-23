Помаранчевий — новий чорний. Із чим поєднувати наймодніший колір літа 2022
Ще на початку року дизайнери прогнозували, що найяскравіший колір палітри стане головним відтінком 2022 року.
Яскравий і соковитий оранжевий колір ідеально підходить для літа, але багатьох лякає саме його яскравість, яка, здається, може затьмарити всі інші кольори. Фокус з'ясовував, із чим поєднується помаранчевий і всі його відтінки. Адже цього літа просто необхідно придбати собі яскраву помаранчеву річ або аксесуар і привертати до себе увагу.
Помаранчевий здається примхливим і занадто яскравим кольором, але є кілька безпрограшних поєднань, які ідеально до нього пасують і допомагають створити приголомшливий образ, що запам'ятовується.
Ідеально з помаранчевим поєднуються синій, блакитний (так, помаранчева блуза з джинсами — це безпрограшний варіант), коричневий, темно-червоний або бордовий, а також усі похідні від зеленого: бірюзовий, хакі — обов'язковий.
Відмінно до помаранчевого пасують нейтральні білий і чорний, а також, несподівано — фіолетовий, рожевий, червоний і жовтий.
Незвичайне, але дуже популярне серед селебриті поєднання — це помаранчевий із соковитим відтінком фуксії.
Збираючись придбати щось помаранчеве, варто вибрати або просто яскраво-жовтогарячий сарафан чи сукню, зробивши їх центральною деталлю свого гардеробу. Доповнити образ можна вже наявними аксесуарами.
Або ж, якщо це здається поки що занадто сміливим вибором, то почати можна з аксесуарів: сумочки, босоніжок або капелюха.
На Заході стилісти прозвали помаранчеві речі дофаміновим одягом, натякаючи на гормон дофамін, який приносить почуття щастя та задоволення, або просто "щасливим трендом", а психологи вважають, що яскраві відтінки допомагають вирватися з емоційного ступору, спричиненого двома роками пандемії, а тепер і кризи, викликаної війною.
Ще на початку року на подіумах Тижня моди виходили моделі в найяскравіших вбраннях всіх відтінків помаранчевого й особливо — у поєднанні його з лавандовим і фіолетовим. Не дивно, що багато хто, дочекавшись літа, саме цього сезону обзавівся речами в модному кольорі.
Єдину незручність цей тренд викликає у любителів капсульних гардеробів, але стилісти рекомендують у такому разі купити модний цього сезону оверсайз костюм у помаранчевому кольорі, який можна носити як є або ж поєднувати піджак і штани з іншими предметами свого гардеробу.
Головне — зрозуміти, хочете ви створити приголомшливо-яскравий образ (тоді помаранчевий варто доповнювати такими ж соковитими та яскравими кольорами) або ж просто додати трохи яскравості в повсякденний гардероб — у такому разі вистачить однієї яскравої деталі.