Не мохито единым. Топ прохладительных напитков для жаркого лета 2022

Наступают наиболее жаркие летние дни, поэтому организм будет желать еще больше жидкости.

Летом, особенно в жару, важно сохранять водный баланс в организме. Для этого следует выпивать больше жидкости, чем обычно. Однако жидкость не обязательно должна быть простой водой. С этим можно экспериментировать, готовя себе разнообразные коктейли, смузи и холодные чаи.

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Фокус собрал несколько интересных рецептов идеальных прохладительных напитков для жарких летних дней.

Смузи и коктейли

Такие напитки будут чрезвычайно полезны, ведь с помощью них можно утолить не только жажду, но и голод. Плюс, фрукты, которые входят в состав смузи и коктейлей, принесут дополнительную пользу организму.

Смузи и коктейли готовят из фруктов, ягод, зелени, овощей, молочных и кисломолочных напитков и специй.

Смузи – более густой напиток, в который обычно входят много измельченных ягод и фруктов, а коктейль – более редкое пойло.

Чтобы приготовить смузи и коктейли, как в ресторане, требуются только необходимые ингредиенты, с которыми можно экспериментировать, и блендер.

К примеру, можно сбить банан, клубнику, йогурт или кефир. С наполнением смузи и коктейлей можно экспериментировать так, как пожелает ваша душа.

Ягодный смузи

Смешиваем чернику, ежевику и малину (достаточно одного стакана), добавляем ванилин, 200 мл натурального йогурта, ложку лимонного сока. Взбиваем все это в блендере.

Холодные чаи

Конечно, можно заварить чай по классическому рецепту и просто дать ему время остыть. Однако предлагаем вам немного поэкспериментировать и добавить в чай немного тертого имбиря, сока лимона и т.д.

Или заварить чай, а когда он остынет — добавить к нему нарезанные фрукты и овощи, кубики льда. Уместным дополнением могут быть мелисса, цитрусы, листья смородины.

Мятный напиток

Выжимаем сок из двух лимонов, смешиваем с 1 л теплой воды и добавляем сахар по вкусу. Пучок мяты взбиваем в блендере, добавляем его в напиток и оставляем на 40 мин. Охлаждаем.

Компот

Один стакан черной смородины заливаем 2 л воды и доводим до кипения. Добавляем два нарезанных яблока, шесть слив без косточек. Варим все это три минуты, затем добавляем десять клубник и варим еще минуту. Охлаждаем.

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