Не мохіто єдиним. Топ ідеальних прохолодних напоїв для спекотного літа 2022

Настають найбільш спекотні літні дні, то ж організм бажатиме ще більше рідини.

Влітку, а особливо у спеку, важливо зберігати водний баланс в організмі. Для цього варто випивати більше рідини, ніж зазвичай. Проте рідина не обов'язково повинна бути простою водою. З цим можна експериментувати, готуючи для себе різноманітні коктейлі, смузі та холодні чаї.

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Фокус зібрав кілька цікавих рецептів ідеальних прохолодних напоїв для спекотних літніх днів.

Смузі та коктейлі

Такі напої будуть надзвичайно корисними, адже за допомогою них можна вгамувати не тільки спрагу, а й голод. Плюс, фрукти, які входять у склад смузі та коктейлів, принесуть додаткову користь організму.

Смузі та коктейлі готують із фруктів, ягід, зелені, овочів, молочних та кисломолочних напоїв та різноманітних спецій.

Смузі — більш густий напій, у яких зазвичай входять багато подрібнених ягід та фруктів, а коктейль — більш рідке пійло.

Щоб приготувати смузі та коктейлі, як у ресторані, потрібні лише необхідні інгредієнти, з якими можна експериментувати, та блендер.

Наприклад, можна збити банан, полуницю, йогурт або кефір. З наповненням смузі та коктейлів можна експериментувати так, як забажає ваша душа.

Ягідний смузі

Змішуємо чорницю, ожину і малину (досить однієї склянки), додаємо ванілін, 200 мл натурального йогурту, ложку лимонного соку. Збиваємо все це у блендері.

Холодні чаї

Звісно, можна заварити чай за класичним рецептом та дати час йому охолонути. Проте пропонуємо вам трохи поекспериментувати та додати до чаю трохи тертого імбиру, соку лимона тощо.

Або ж заварити чай, а коли він охолоне — додати до нього нарізаних фруктів та овочів, кубики льоду. Доречним доповненням також можуть бути меліса, цитруси, листя смородини.

М'ятний напій

Вичавлюємо сік із двох лимонів, змішуємо з 1 л теплої води і додаємо цукор за смаком. Пучок м'яти збиваємо в блендері, додаємо його до напою та залишаємо на 40 хв. Охолоджуємо.

Компот

Одну склянку чорної смородини заливаємо 2 л води та доводимо до кипіння. Додаємо два нарізаних яблука, шість слив без кісточок. Варимо усе це три хвилини, потім додаємо десять полуниць і варимо ще хвилину. Охолоджуємо.

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