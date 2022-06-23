Цветочный принт и романтичный горошек. Топ-5 модных летних платьев

Нарядное платье подойдет для любых мероприятий в жаркое время года.

Универсальная летняя одежда, которая есть в гардеробе любой модницы — это платье. Легкий и романтичный наряд подойдет как для официальной встречи, так и для дружеской прогулки. Фокус выбрал пять наиболее актуальных моделей и фасонов, которые можно смело выбирать в этом сезоне.

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Платья с цветочным узором

Что может быть более летним, чем яркие платья с цветочным принтом. Они держатся в трендах не первый год. А благодаря разным фасоном и моделям, не надоедают модницам.

Такие платья могут быть мини и макси длины, с короткими рукавами или на бретелях, приталенные или оверсайз. Их декорируют рюшами и воланами, чтобы сделать более кукольными. А для тех, кто предпочитает минимализм, есть модели сдержанных фасонов.

Платье в горошек

Платья в горошек смотрятся очень элегантно, неслучайно наряд такого фасона выбрала Кейт Миддлтон для недавнего визита на скачки в Аскот. А кто, как не герцогиня Кембриджская, знает толк в стильных образах.

Очаровательные платья с принтом polka dot могут быть не только классического черно-белого цвета — хотя именно такой вариант считается трендом сезона. Есть модели ярких желтых, красных, зеленых и других всевозможных расцветов на любой вкус. К платью в горошек отлично подойдут романтичные балетки и маленькая сумочка — и можно смело идти на свидание.

Платья-футболки

Не первый год в тренде throw on dress — то есть платье, которое можно надеть, и пойти по своим делам, не задумываясь о том, какую обувь и аксессуары подобрать. Этим летом хит сезона — платья-футболки. Такой вариант отлично подходит для тех, кто ценит время и любит комфорт. Спортивное платье-футболка может быть как приталенным, так и широким. Оно отлично сочетается с кроссовками, сандалиями или балетками.

Универсальными считаются монохромные платья, однако летом всегда хочется чего-то яркого, поэтому можно поэкспериментировать и поискать варианты насыщенных оттенков с актуальными принтами.

Платья с открытой спиной

Романтичные платья с открытой спиной выглядят притягательно и очень женственно. Такой наряд подойдет для вечерней прогулки. К платью можно надеть легкие сандалии, повесить на плечо небольшую сумочку и отправиться приятно проводить время в компании друзей. В зависимости от ваших предпочтений, длина может быть макси или мини. Подойдут классические черные или белые оттенки. Но если не боитесь экспериментов, присмотритесь к ярким цветным расцветкам, они тоже смотрятся отлично.

Платья на запах

Еще одна практичная модель для тех, кто ценит комфорт — платье на запах. Оно отлично подойдет женщинам с любой фигурой, так как размер наряда легко регулируется с помощью завязок на талии. Выбирайте яркие расцветки и актуальные принты.

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