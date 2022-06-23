Квітковий принт і романтичний горошок. Топ-5 модних літніх суконь

Ошатна сукня підійде для будь-яких заходів у спекотну пору року.

Універсальний літній одяг, який є в гардеробі будь-якої модниці, — це сукня. Легке та романтичне вбрання підійде як для офіційної зустрічі, так і для дружньої прогулянки. Фокус вибрав п'ять найактуальніших моделей і фасонів, які можна сміливо обирати цього сезону.

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Сукні з квітковим візерунком

Що може бути більш літнім, ніж яскраві сукні із квітковим принтом. Вони тримаються в трендах не перший рік. А завдяки різним фасоном і моделям не набридають модницям.

Такі сукні можуть бути довжини міні та максі, з короткими рукавами або на бретелях, приталені або оверсайз. Їх прикрашають рюшами та воланами, щоб зробити більш ляльковими. А для тих, хто віддає перевагу мінімалізму, є моделі стриманих фасонів.

Сукня в горошок

Сукні в горошок мають дуже елегантний вигляд, невипадково вбрання такого фасону вибрала Кейт Міддлтон для недавнього візиту на перегони в Аскот. А хто, як не герцогиня Кембриджська, розуміється на стильних образах.

Чарівні сукні з принтом polka dot можуть бути не тільки класичного чорно-білого кольору, хоча саме такий варіант вважається трендом сезону. Є моделі яскравих жовтих, червоних, зелених та інших різноманітних забарвлень на будь-який смак. До сукні в горошок чудово пасуватимуть романтичні балетки та маленька сумочка — і можна сміливо йти на побачення.

Сукні-футболки

Не перший рік у тренді throw on dress — тобто сукня, яку можна надіти й піти у своїх справах, не замислюючись про те, яке взуття й аксесуари підібрати. Цього літа хіт сезону — сукні-футболки. Такий варіант чудово підходить для тих, хто цінує час і любить комфорт. Спортивна сукня-футболка може бути як приталеною, так і широкою. Вона відмінно поєднується з кросівками, сандалями чи балетками.

Універсальними вважаються монохромні сукні, проте влітку завжди хочеться чогось яскравого, тому можна поекспериментувати й пошукати варіанти насичених відтінків із актуальними принтами.

Сукня з відкритою спиною

Романтичні сукні з відкритою спиною мають привабливий і дуже жіночний вигляд. Таке вбрання підійде для вечірньої прогулянки. До сукні можна надіти легкі сандалі, повісити на плече невелику сумочку та вирушити приємно проводити час у компанії друзів. Залежно від ваших побажань довжина може бути максі або міні. Пасуватимуть класичні чорні чи білі відтінки. Але якщо не боїтеся експериментів, придивіться до яскравих кольорів, вони теж мають чудовий вигляд.

Сукні на запах

Ще одна практична модель для тих, хто цінує комфорт, — сукня на запах. Вона чудово пасуватиме жінкам із будь-якою фігурою, оскільки розмір вбрання легко регулюється за допомогою зав'язок на талії. Вибирайте яскраві кольори й актуальні принти.

Фокус раніше розповідав, яке взуття на низькому ходу найпопулярніше цього літа.