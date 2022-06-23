Трагедия в Италии. Регион Кампания и сам Неаполь потеряли превосходство в пицце

Теперь первенство перешло к региону Ломбардия

Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Кампании и Неаполе, признанной мировой столице пиццы были закрыты более семи тысяч ресторанов. Эксперты произвели исследование и пришли к выводу, что теперь превосходство в пицце перешло к региону Ломбардия. Об этом пишет La Repubblica.

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Это подтвердил глава агропродовольственного сектора Габриэле Ротини. По его мнению, анализ показал, что количество предприятий, которые производят и продают пиццу — это пиццерии и заведения делающие пиццу на вынос – сократилось. Кампания потеряла 41,1% своей деятельности, таким образом уменьшившись с 17 436 предприятий до всего 10 263, потеряв 7 173 точек продаж и, таким образом, подвинувшись с верхней ступени рейтинга регионов Италии.

Лидерство вместо этого завоевала Ломбардия, которая сегодня лидирует в рейтинге с 17 660 точками продаж с ростом + 24,6% и 3 489 новыми пиццериями.

Для Неаполя это стало трагедией. Традиционно, считается, что именно тут выпекают настоящую итальянскую пиццу.

[ + – ] Одна из знаменитых пиццерий Неаполя - семейный ресторан Pizzeria Sorbillo Фото: tripadvisor.ru

Если верить историкам, то когда к 17 веку в Европе начали появляться помидоры, они пришлись по вкусу в Кампании и стали популярным ингредиентом для пиццы, которая готовилась тут и раньше, по простейшему рецепту, который был известен еще в Древнем Риме.

В Неаполе много старых пиццерий, и у каждой есть свой особенный рецепт. Но популярность к пицце, еде бедняков пришла после того, как пиццу попробовал король Умберто Первый. Он сразу же потребовал включить ее в королевское меню.

Его жена, королева Маргарита Савойская, даже придумала свой рецепт пиццы с помидорами, сыром моцарелла и базиликом. По другой версии пиццу "Маргарита" в цветах итальянского флага изобрел один из неополитанских пиццайоло.

[ + – ] Настоящая неополитанская пицца Фото: tripadvisor.ru

Еще один популярный рецепт – это пицца "Маринара", она готовится без моцареллы, но с анчоусами и каперсами. Есть пиццерии, где подают только "Маргариту" и "Маринару".

В состав неаполитанской пиццы входят очень простые продукты: местная мука, дрожжи, спелые помидоры, моцарелла, грибы, ветчина, маслины, морепродукты, оливковое масло и пряные травы.

Тесто тонко раскатывают или разминают руками, выпекают только в дровяной печи и подают горячей. Также традиционно неополитанскими считаются: Пицца "Наполитана" (Pizza Napolitana) с анчоусами и базиликом; Пицца с мидиями (Pizza con cozze) и Пицца "Регина" (Pizza Regina) с шампиньонами и ветчиной.

Но теперь, когда пицца стала популярна по всему миру, существует множество рецептов и вариантов ее приготовления. Есть даже рецепт пиццы на сковороде, если нет под рукой духовки.