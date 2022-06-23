Трагедія в Італії. Регіон Кампанія та сам Неаполь втратили перевагу в піці

Тепер першість перейшла до регіону Ломбардія.

Через кризу, спричинену пандемією коронавірусу, у Кампанії та Неаполі, визнаній світовій столиці піци, зачинили понад сім тисяч ресторанів. Експерти зробили дослідження та дійшли висновку, що тепер перевага в піці перейшла до регіону Ломбардія. Про це пише La Repubblica.

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Це підтвердив голова агропродовольчого сектору Габріеле Ротіні. На його думку, аналіз показав, що кількість підприємств, які виробляють і продають піцу — це піцерії та заклади, які роблять піцу на виніс — скоротилася. Кампанія втратила 41,1% своєї діяльності, таким чином зменшившись із 17 436 підприємств до всього 10 263, втративши 7173 точок продажів і посунувшись із верхнього щабля рейтингу регіонів Італії.

Лідерство натомість завоювала Ломбардія, яка сьогодні лідирує в рейтингу із 17 660 точками продаж зі зростанням + 24,6% і 3 489 новими піцеріями.

Для Неаполя це стало трагедією. Традиційно вважається, що саме тут випікають справжню італійську піцу.

[ + – ] Одна зі знаменитих піцерій Неаполя — сімейний ресторан Pizzeria Sorbillo Фото: tripadvisor.ru

Якщо вірити історикам, то коли в 17 столітті в Європі почали з'являтися помідори, вони припали до смаку в Кампанії та стали популярним інгредієнтом для піци, яка готувалася тут і раніше, за найпростішим рецептом, який був відомий ще в Стародавньому Римі.

У Неаполі багато старих піцерій, і кожна має свій особливий рецепт. Але популярність до піци, їжі бідняків, прийшла після того, як піцу спробував король Умберто Перший. Він відразу ж зажадав включити її до королівського меню.

Його дружина, королева Маргарита Савойська, навіть вигадала свій рецепт піци з помідорами, сиром моцарелла та базиліком. За іншою версією, піцу "Маргарита" у кольорах італійського прапора винайшов один із неополітанських піцайоло.

[ + – ] Справжня неополітанська піца Фото: tripadvisor.ru

Ще один популярний рецепт — це піца "Маринара", вона готується без моцарелли, але з анчоусами та каперсами. Є піцерії, де подають лише "Маргариту" та "Маринару".

До складу неаполітанської піци входять дуже прості продукти: місцеве борошно, дріжджі, стиглі помідори, моцарелла, гриби, шинка, маслини, морепродукти, оливкова олія та пряні трави.

Тісто тонко розкочують або розминають руками, випікають тільки в дров'яній печі та подають гарячою. Також традиційно неополітанськими вважаються піца "Наполітана" (Pizza Napolitana) з анчоусами та базиліком, піца з мідіями (Pizza con cozze) та піца "Регіна" (Pizza Regina) з печерицями та шинкою.

Але тепер, коли піца стала популярною по всьому світу, існує безліч рецептів і варіантів її приготування. Є навіть рецепт піци на сковороді, якщо під рукою немає духовки.