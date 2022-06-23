Простой рецепт вкусного шоколадного пирога с вишней

Пирог готовится очень просто и быстро, по принципу — все смешали и отправили в духовку.

Горьковато-сладкий насыщенный темный бисквит и нежная начинка из ягод с легкой кислинкой — классическое сочетание для самого вкусного десерта. Поскольку вот-вот начнется сезон вишни, предлагаем приготовить шоколадный пирог по самому ленивому рецепту, опубликованному на кулинарном портале Inoeda. Секретный ингредиент — свежая вишня.

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Для шоколадного пирога нам понадобится:

Яйца — 2 шт

Сахар — 200 грамм

Молока — 200 мл

Растительное масло — 90 мл

Пшеничная мука — 200 гр

Какао — 4 гр

Соль — щепотка

Сода — 1 ст.л

9% уксуса — 14 гр

Вишня — 200 — 300 гр

Для глазури:

Какао — 40 гр

Сахар — 100 гр

Натуральный йогурт или сметана — 150 гр

Сливочное масло — 60 гр

Пошаговый рецепт:

В чашу просеиваем пшеничную муку, какао, сахар, добавляем щепотку соли и одну чайную ложку соды. Перемешиваем до однородности.

Вливаем в смесь молоко комнатной температуры и растительное масло.

Добавляем два яйца, хорошо перемешиваем венчиком до однородности.

Добавляем в смесь уксус, перемешиваем. Уксус по желанию можно заменить двумя столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока.

Тесто должно получится по консистенции как густая сметана.

Вишню моем, косточки можно не доставать, чтобы ягода не дала сок. Если будете доставать косточки, слейте сок, чтобы он не попал в тесто. Посыпаем вишни одной ложкой пшеничной муки или картофельного крахмала и перемешиваем.

Заранее разогреваем духовку до 180 градусов. Кладем в форму для выпекания пергамент.

Выливаем 1/3 часть теста в форму, сверху выкладываем половину ягод. После чего заливаем ягоды оставшимся тестом.

Отправляем пирог в духовку на 60-70 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — если при прокалывании пирога палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит блюдо готово.

Пока пирог выпекается, готовим глазурь. Для этого в сотейнике смешиваем какао, сахар и добавляем йогурт или сметану. Перемешиваем до однородности и варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения, и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты.

Снимаем с огня и добавляем в горячую массу сливочное масло, перемешиваем до однородности.

Снимаем с огня и добавляем в горячую массу сливочное масло, перемешиваем до однородности. Смазываем пирог глазурью по бокам и сверху и убираем в холодильник на несколько часов, чтобы глазурь застыла.

Сверху украшаем ягодами.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить шоколадный мусс с вишней.