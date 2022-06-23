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Простой рецепт вкусного шоколадного пирога с вишней

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шоколадный пирог с вишней, рецепт
Фото: Getty Images | Пирог с вишней получается очень нежным и насыщенно-шоколадным.

Пирог готовится очень просто и быстро, по принципу — все смешали и отправили в духовку.

Горьковато-сладкий насыщенный темный бисквит и нежная начинка из ягод с легкой кислинкой — классическое сочетание для самого вкусного десерта. Поскольку вот-вот начнется сезон вишни, предлагаем приготовить шоколадный пирог по самому ленивому рецепту, опубликованному на кулинарном портале Inoeda. Секретный ингредиент — свежая вишня.

Для шоколадного пирога нам понадобится:

  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 200 грамм
  • Молока — 200 мл
  • Растительное масло — 90 мл
  • Пшеничная мука — 200 гр
  • Какао — 4 гр
  • Соль — щепотка
  • Сода — 1 ст.л
  • 9% уксуса — 14 гр
  • Вишня — 200 — 300 гр

Для глазури:

  • Какао — 40 гр
  • Сахар — 100 гр
  • Натуральный йогурт или сметана — 150 гр
  • Сливочное масло — 60 гр

Пошаговый рецепт:

  • В чашу просеиваем пшеничную муку, какао, сахар, добавляем щепотку соли и одну чайную ложку соды. Перемешиваем до однородности.
  • Вливаем в смесь молоко комнатной температуры и растительное масло.
  • Добавляем два яйца, хорошо перемешиваем венчиком до однородности.
  • Добавляем в смесь уксус, перемешиваем. Уксус по желанию можно заменить двумя столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока.
  • Тесто должно получится по консистенции как густая сметана.
  • Вишню моем, косточки можно не доставать, чтобы ягода не дала сок. Если будете доставать косточки, слейте сок, чтобы он не попал в тесто. Посыпаем вишни одной ложкой пшеничной муки или картофельного крахмала и перемешиваем.
  • Заранее разогреваем духовку до 180 градусов. Кладем в форму для выпекания пергамент.
  • Выливаем 1/3 часть теста в форму, сверху выкладываем половину ягод. После чего заливаем ягоды оставшимся тестом.
  • Отправляем пирог в духовку на 60-70 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — если при прокалывании пирога палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит блюдо готово.
  • Пока пирог выпекается, готовим глазурь. Для этого в сотейнике смешиваем какао, сахар и добавляем йогурт или сметану. Перемешиваем до однородности и варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения, и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты.
  • Снимаем с огня и добавляем в горячую массу сливочное масло, перемешиваем до однородности.
  • Смазываем пирог глазурью по бокам и сверху и убираем в холодильник на несколько часов, чтобы глазурь застыла.
  • Сверху украшаем ягодами.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить шоколадный мусс с вишней.