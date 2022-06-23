Стиль жизни
Простой рецепт вкусного шоколадного пирога с вишней
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Пирог готовится очень просто и быстро, по принципу — все смешали и отправили в духовку.
Горьковато-сладкий насыщенный темный бисквит и нежная начинка из ягод с легкой кислинкой — классическое сочетание для самого вкусного десерта. Поскольку вот-вот начнется сезон вишни, предлагаем приготовить шоколадный пирог по самому ленивому рецепту, опубликованному на кулинарном портале Inoeda. Секретный ингредиент — свежая вишня.
Для шоколадного пирога нам понадобится:
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 200 грамм
- Молока — 200 мл
- Растительное масло — 90 мл
- Пшеничная мука — 200 гр
- Какао — 4 гр
- Соль — щепотка
- Сода — 1 ст.л
- 9% уксуса — 14 гр
- Вишня — 200 — 300 гр
Для глазури:
- Какао — 40 гр
- Сахар — 100 гр
- Натуральный йогурт или сметана — 150 гр
- Сливочное масло — 60 гр
Пошаговый рецепт:
- В чашу просеиваем пшеничную муку, какао, сахар, добавляем щепотку соли и одну чайную ложку соды. Перемешиваем до однородности.
- Вливаем в смесь молоко комнатной температуры и растительное масло.
- Добавляем два яйца, хорошо перемешиваем венчиком до однородности.
- Добавляем в смесь уксус, перемешиваем. Уксус по желанию можно заменить двумя столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока.
- Тесто должно получится по консистенции как густая сметана.
- Вишню моем, косточки можно не доставать, чтобы ягода не дала сок. Если будете доставать косточки, слейте сок, чтобы он не попал в тесто. Посыпаем вишни одной ложкой пшеничной муки или картофельного крахмала и перемешиваем.
- Заранее разогреваем духовку до 180 градусов. Кладем в форму для выпекания пергамент.
- Выливаем 1/3 часть теста в форму, сверху выкладываем половину ягод. После чего заливаем ягоды оставшимся тестом.
- Отправляем пирог в духовку на 60-70 минут. Готовность проверяем деревянной палочкой — если при прокалывании пирога палочка выходит сухой, без остатков мокрого теста, значит блюдо готово.
- Пока пирог выпекается, готовим глазурь. Для этого в сотейнике смешиваем какао, сахар и добавляем йогурт или сметану. Перемешиваем до однородности и варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится. Доводим до кипения, и на маленьком огне увариваем массу примерно полминуты.
- Снимаем с огня и добавляем в горячую массу сливочное масло, перемешиваем до однородности.
- Смазываем пирог глазурью по бокам и сверху и убираем в холодильник на несколько часов, чтобы глазурь застыла.
- Сверху украшаем ягодами.
Приятного аппетита!
Фокус ранее рассказывал, как приготовить шоколадный мусс с вишней.