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Простий рецепт смачного шоколадного пирога з вишнею

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шоколадний пиріг із вишнею, рецепт
Фото: Getty Images | Пиріг із вишнею виходить дуже ніжним і насичено-шоколадним

Пиріг готується дуже просто й швидко, за принципом "усе змішали та відправили в духовку".

Гіркувато-солодкий насичений темний бісквіт і ніжна начинка з ягід із легкою кислинкою — класичне поєднання для найсмачнішого десерту. Оскільки ось-ось почнеться сезон вишні, пропонуємо приготувати шоколадний пиріг за найледачішим рецептом, опублікованим на кулінарному порталі Inoeda. Секретний інгредієнт — свіжа вишня.

Для шоколадного пирога нам знадобиться:

  • Яйця — 2 шт.
  • Цукор — 200 гр.
  • Молока — 200 мл
  • Рослинна олія — 90 мл
  • Пшеничне борошно — 200 гр.
  • Какао — 4 гр.
  • Сіль — дрібка
  • Сода — 1 ст.л.
  • 9% оцту — 14 гр.
  • Вишня — 200-300 гр.

Для глазурі:

  • Какао — 40 гр.
  • Цукор — 100 гр.
  • Натуральний йогурт або сметана — 150 гр.
  • Вершкове масло — 60 гр.

Покроковий рецепт:

  • У чашу просіюємо пшеничне борошно, какао, цукор, додаємо дрібку солі й одну чайну ложку соди. Перемішуємо до однорідності.
  • Вливаємо в суміш молоко кімнатної температури й олію.
  • Додаємо два яйця, добре перемішуємо вінчиком до однорідності.
  • Додаємо в суміш оцет, перемішуємо. Оцет за бажанням можна замінити двома столовими ложками свіжого лимонного соку.
  • Тісто повинно вийти за консистенцією як густа сметана.
  • Вишню миємо, кісточки можна не діставати, щоб ягода не дала сік. Якщо діставатимете кісточки, злийте сік, щоб він не потрапив у тісто. Посипаємо вишню однією ложкою пшеничного борошна або картопляного крохмалю та перемішуємо.
  • Наперед розігріваємо духовку до 180 градусів. Кладемо у форму для випікання пергамент.
  • Виливаємо 1/3 частину тіста у форму, зверху викладаємо половину ягід. Після чого заливаємо ягоди тістом, що залишилося.
  • Відправляємо пиріг у духовку на 60-70 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою – якщо при проколюванні пирога паличка виходить сухою, без залишків мокрого тіста, то страва готова.
  • Поки пиріг випікається, готуємо глазур. Для цього в сотейнику змішуємо какао, цукор і додаємо йогурт або сметану. Перемішуємо до однорідності й варимо на середньому вогні, поки цукор повністю не розчиниться. Доводимо до кипіння і на маленькому вогні варимо масу приблизно пів хвилини.
  • Знімаємо з вогню та додаємо в гарячу масу вершкове масло, перемішуємо до однорідності.
  • Змащуємо пиріг глазур'ю з боків і зверху та прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб глазур застигла.
  • Зверху прикрашаємо ягодами.

Смачного!

Фокус раніше розповідав, як приготувати шоколадний мус із вишнею.