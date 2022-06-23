Простий рецепт смачного шоколадного пирога з вишнею

Пиріг готується дуже просто й швидко, за принципом "усе змішали та відправили в духовку".

Гіркувато-солодкий насичений темний бісквіт і ніжна начинка з ягід із легкою кислинкою — класичне поєднання для найсмачнішого десерту. Оскільки ось-ось почнеться сезон вишні, пропонуємо приготувати шоколадний пиріг за найледачішим рецептом, опублікованим на кулінарному порталі Inoeda. Секретний інгредієнт — свіжа вишня.

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Для шоколадного пирога нам знадобиться:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 200 гр.

Молока — 200 мл

Рослинна олія — 90 мл

Пшеничне борошно — 200 гр.

Какао — 4 гр.

Сіль — дрібка

Сода — 1 ст.л.

9% оцту — 14 гр.

Вишня — 200-300 гр.

Для глазурі:

Какао — 40 гр.

Цукор — 100 гр.

Натуральний йогурт або сметана — 150 гр.

Вершкове масло — 60 гр.

Покроковий рецепт:

У чашу просіюємо пшеничне борошно, какао, цукор, додаємо дрібку солі й одну чайну ложку соди. Перемішуємо до однорідності.

Вливаємо в суміш молоко кімнатної температури й олію.

Додаємо два яйця, добре перемішуємо вінчиком до однорідності.

Додаємо в суміш оцет, перемішуємо. Оцет за бажанням можна замінити двома столовими ложками свіжого лимонного соку.

Тісто повинно вийти за консистенцією як густа сметана.

Вишню миємо, кісточки можна не діставати, щоб ягода не дала сік. Якщо діставатимете кісточки, злийте сік, щоб він не потрапив у тісто. Посипаємо вишню однією ложкою пшеничного борошна або картопляного крохмалю та перемішуємо.

Наперед розігріваємо духовку до 180 градусів. Кладемо у форму для випікання пергамент.

Виливаємо 1/3 частину тіста у форму, зверху викладаємо половину ягід. Після чого заливаємо ягоди тістом, що залишилося.

Відправляємо пиріг у духовку на 60-70 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою – якщо при проколюванні пирога паличка виходить сухою, без залишків мокрого тіста, то страва готова.

Поки пиріг випікається, готуємо глазур. Для цього в сотейнику змішуємо какао, цукор і додаємо йогурт або сметану. Перемішуємо до однорідності й варимо на середньому вогні, поки цукор повністю не розчиниться. Доводимо до кипіння і на маленькому вогні варимо масу приблизно пів хвилини.

Знімаємо з вогню та додаємо в гарячу масу вершкове масло, перемішуємо до однорідності.

Змащуємо пиріг глазур'ю з боків і зверху та прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб глазур застигла.

Зверху прикрашаємо ягодами.

Смачного!

Фокус раніше розповідав, як приготувати шоколадний мус із вишнею.