Стиль життя
Простий рецепт смачного шоколадного пирога з вишнею
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Пиріг готується дуже просто й швидко, за принципом "усе змішали та відправили в духовку".
Гіркувато-солодкий насичений темний бісквіт і ніжна начинка з ягід із легкою кислинкою — класичне поєднання для найсмачнішого десерту. Оскільки ось-ось почнеться сезон вишні, пропонуємо приготувати шоколадний пиріг за найледачішим рецептом, опублікованим на кулінарному порталі Inoeda. Секретний інгредієнт — свіжа вишня.
Для шоколадного пирога нам знадобиться:
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 200 гр.
- Молока — 200 мл
- Рослинна олія — 90 мл
- Пшеничне борошно — 200 гр.
- Какао — 4 гр.
- Сіль — дрібка
- Сода — 1 ст.л.
- 9% оцту — 14 гр.
- Вишня — 200-300 гр.
Для глазурі:
- Какао — 40 гр.
- Цукор — 100 гр.
- Натуральний йогурт або сметана — 150 гр.
- Вершкове масло — 60 гр.
Покроковий рецепт:
- У чашу просіюємо пшеничне борошно, какао, цукор, додаємо дрібку солі й одну чайну ложку соди. Перемішуємо до однорідності.
- Вливаємо в суміш молоко кімнатної температури й олію.
- Додаємо два яйця, добре перемішуємо вінчиком до однорідності.
- Додаємо в суміш оцет, перемішуємо. Оцет за бажанням можна замінити двома столовими ложками свіжого лимонного соку.
- Тісто повинно вийти за консистенцією як густа сметана.
- Вишню миємо, кісточки можна не діставати, щоб ягода не дала сік. Якщо діставатимете кісточки, злийте сік, щоб він не потрапив у тісто. Посипаємо вишню однією ложкою пшеничного борошна або картопляного крохмалю та перемішуємо.
- Наперед розігріваємо духовку до 180 градусів. Кладемо у форму для випікання пергамент.
- Виливаємо 1/3 частину тіста у форму, зверху викладаємо половину ягід. Після чого заливаємо ягоди тістом, що залишилося.
- Відправляємо пиріг у духовку на 60-70 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою – якщо при проколюванні пирога паличка виходить сухою, без залишків мокрого тіста, то страва готова.
- Поки пиріг випікається, готуємо глазур. Для цього в сотейнику змішуємо какао, цукор і додаємо йогурт або сметану. Перемішуємо до однорідності й варимо на середньому вогні, поки цукор повністю не розчиниться. Доводимо до кипіння і на маленькому вогні варимо масу приблизно пів хвилини.
- Знімаємо з вогню та додаємо в гарячу масу вершкове масло, перемішуємо до однорідності.
- Змащуємо пиріг глазур'ю з боків і зверху та прибираємо в холодильник на кілька годин, щоб глазур застигла.
- Зверху прикрашаємо ягодами.
Смачного!
Фокус раніше розповідав, як приготувати шоколадний мус із вишнею.