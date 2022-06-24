Парад планет 24 июня 2022. Что ждет Украину и мир

Астрологи считают парад планет событием, наполненным мощной энергией.

Парад планет — это проекционная иллюзия, при которой на небе можно наблюдать, как некоторые планеты выстраиваются в одну линию. В этом году 24 июня в одном ряду окажутся Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, Сатурн и Луна. По данным Science Focus, это уникальное явление, которое можно было увидеть 18 лет назад. Следующее такое же будет в 2040 году. Для астрономов линия из нескольких планет — привычное событие, которое происходит раз в год. Однако когда в один ряд выстраиваются пять или шесть планет — такое случается очень редко.

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Для астрологов это событие, наполненное мощной энергией. Это время, когда нужно загадывать желания, ставить цели, продумывать планы.

Все планеты влияют на каждого человека по-разному. В зависимости от знака зодиака и многих других показателей, которые можно прочитать в его натальной карте.

Астрологический прогноз

В период парада планет произойдет соединение Венеры с Ураном — планеты неожиданностей и сюрпризов, может дать всплеск эмоций в романтических делах. Могут состояться неожиданные знакомства, которые приведут к эмоциональным и наполненным отношениям. Астрологи советуют использовать этот период для духовных практик. Займитесь йогой, медитацией, занятием с оракулами. Это хороший день для составления карты желаний.

По словам астролога Марины Скади, с 23 июня по 18 июля Венера — планета красоты, гармонии, вошла в знак Близнецы. И в этом знаке зодиака она отличается своей изменчивостью и коммуникабельностью. В сфере взаимоотношений появится двойственность мнений, потому нужно быть внимательным. Особенно с финансовыми вопросами.

Также стоит учитывать, что с 21 июня по 23 июля происходит транзит Солнца по знаку зодиака Рак. Будут возвращаться события из прошлого, усилится привязанность к семье, своему дому. Можно лучше понять идеальное место жительство. В этот период многие возвращаются к своим корням.

Солнце, перемещаясь по Раку, способствует эмоциональному подъему, тонкому восприятию окружающего мира, проницательности. На первый план выходит психическое состояние личности. Астрологи рекомендуют больше времени проводить с семьей, укреплять эмоционально-чувственные связи.

Кроме того, по знаку Рак перемещается негативная кармическая точка Черная Луна. Солнце соединяется с ней 30 июня. Поэтому период с 28 июня по 1 июля будет очень сложным. Особенно тяжелый день 29 июня — Новолуние в Раке вблизи Черной Луны, которая поднимет болезненные темы, связанные с родиной, семьей, домом. Люди с тонкой душевной организации находятся в зоне риска. Но через несколько дней ситуация изменится в лучшую сторону. Будут приняты судьбоносные решения, которые приблизят дату завершения военных действий.

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