Парад планет 24 червня 2022 року. Що чекає Україну і світ

Астрологи вважають парад планет подією, наповненою потужною енергією.

Парад планет — це проєкційна ілюзія, коли на небі можна спостерігати, як деякі планети вишиковуються в одну лінію. Цього року 24 червня в одному ряду виявляться Марс, Венера, Меркурій, Юпітер, Сатурн та Місяць. За даними Science Focus, це унікальне явище, яке можна було побачити 18 років тому. Наступне таке буде у 2040 році. Для астрономів лінія з кількох планет — звична подія, що відбувається щорічно. Однак коли в один ряд вишиковуються п'ять чи шість планет — таке трапляється дуже рідко.

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Для астрологів це подія, сповнена потужної енергії. Це час, коли потрібно загадувати бажання, ставити цілі, продумувати плани.

Усі планети впливають на кожну людину по-різному. Залежно від знака зодіаку та багатьох інших показників, які можна прочитати в її натальній карті.

Астрологічний прогноз

У період параду планет відбудеться поєднання Венери з Ураном — планети несподіванок і сюрпризів, воно може дати сплеск емоцій у романтичних справах. Можуть відбутися несподівані знайомства, які призведуть до емоційних та наповнених стосунків. Астрологи радять використати цей період для духовних практик. Займіться йогою, медитацією, заняттям з оракулами. Це гарний день для складання карти бажань.

За словами астрологині Марини Скаді, з 23 червня по 18 липня Венера — планета краси, гармонії — увійшла у знак Близнюки. І в цьому знаку зодіаку вона відрізняється своєю мінливістю та комунікабельністю. У сфері відносин з'явиться двоїстість думок, тому треба бути уважним. Особливо із фінансовими питаннями.

Також варто враховувати, що з 21 червня до 23 липня відбувається транзит Сонця за знаком зодіаку Рак. Повертатимуться події з минулого, посилиться прихильність до сім'ї, свого дому. Можна краще зрозуміти ідеальне місце проживання. У цей період багато хто повертається до свого коріння.

Сонце, переміщаючись по Раку, сприяє емоційному підйому, тонкому сприйняттю навколишнього світу, проникливості. На перший план виходить психічний стан особистості. Астрологи рекомендують більше часу проводити із сім'єю, зміцнювати емоційно-чуттєві зв'язки.

Крім того, за знаком Рак переміщається негативна кармічна точка Чорний Місяць. Сонце з'єднується із нею 30 червня. Тому період із 28 червня по 1 липня буде дуже складним. Особливо важкий день 29 червня — Молодий місяць у Раку поблизу Чорного Місяця, який порушить болючі теми, пов'язані з батьківщиною, сім'єю, будинком. Люди з тонкою душевною організацією перебувають у зоні ризику. Але через кілька днів ситуація зміниться на краще. Буде прийнято доленосні рішення, які наблизять дату завершення воєнних дій.

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