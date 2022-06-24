С чем носить белую футболку. Топ-5 стильных идей

Базовая вещь подойдет под любой вариант гардероба.

Белая футболка — база, которая есть в гардеробе любой женщины. Эту функциональную вещь можно носить соло, а также комбинировать с десятками разных вариантов одежды, создавая как строгие официальные, так и расслабленные праздничные образы. Фокус собрал пять наиболее актуальных вариантов, с чем носить белую футболку.

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Офисный стайл

В деловом дресс-коде летом белая футболка может заменить рубашку. Достаточно надеть ее с классическими брюками модели палаццо, накинуть сверху блейзер и дополнить образ яркими массивными украшениями. В качестве обуви можно надеть балетки на низком ходу. Если офисный дресс-код позволяет кроссовки, они тоже отлично подойдут.

Шорты бермуды

Еще один вариант офисного стайла — белая футболка с удлиненными шортами бермудами. Подойдут классические светлые оттенки. Образ можно усилить яркими украшениями. Для более расслабленного варианта можно выбрать бермуды насыщенных расцветок.

Юбка миди

Отличный вариант для тех, кто хочет разбавить деловой офис спортивным шиком. Для этого достаточно надеть белую базовую футболку с модной юбкой длины миди. Если планируете в этот день важную встречу, дополните образ туфлями-лодочками или босоножками на каблуке. А если собираетесь прогуляться, выберете сандалии, белые кроссовки или кеды.

Рубашка сверху

Многослойные образы по-прежнему актуальны и подойдут для прогулки в прохладный день. Наденьте поверх белой базовой футболки светлую рубашку нараспашку. Выберете джинсы, легкие босоножки на ремешке и сумочку, и можно идти на свидание. Если хотите, чтобы образ получился менее романтичным, можно надеть сандалии или кеды.

Платье с футболкой

Еще один вариант многослойного образа — белая футболка под сарафан. Длина платья может быть как мини, так и миди. Главное — выбирайте яркие летние цвета, тогда футболка будет контрастно сочетаться с сарафаном и усилит образ. Можно дополнить наряд кроссовками или сандалиями, а также надеть массивные сережки, соломенную шляпку, и вы готовы для стильного пикника на природе.

Фокус ранее рассказывал, какую обувь на низком ходу выбрать этим летом.