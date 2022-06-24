Із чим носити білу футболку. Топ-5 стильних ідей

Базова річ підійде під будь-який варіант гардеробу.

Біла футболка — база, яка є у гардеробі будь-якої жінки. Цю функціональну річ можна носити соло, а також поєднувати з десятками різних варіантів одягу, створюючи як суворі офіційні, так і розслаблені святкові образи. Фокус зібрав п'ять найбільш актуальних варіантів, із чим носити білу футболку.

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Офісний стайл

У діловому дрес-коді влітку біла футболка може замінити сорочку. Достатньо одягнути її з класичними брюками моделі палаццо, накинути зверху блейзер і доповнити образ яскравими масивними прикрасами. Як взуття можна вдягнути балетки на низькому ходу. Якщо офісний дрес-код дозволяє кросівки, вони теж добре підійдуть.

Шорти бермуди

Ще один варіант офісного стайлу — біла футболка з подовженими шортами бермудами. Підійдуть класичні світлі відтінки. Образ можна посилити яскравими прикрасами. Для більш розслабленого варіанта можна вибрати бермуди насичених кольорів.

Спідниця міді

Відмінний варіант для тих, хто хоче розбавити діловий офіс спортивним шиком. Для цього достатньо одягнути білу базову футболку з модною спідницею довжини міді. Якщо ви плануєте в цей день важливу зустріч, доповніть образ туфлями-човниками або босоніжками на підборах. А якщо збираєтесь прогулятися, оберіть сандалі, білі кросівки чи кеди.

Сорочка зверху

Багатошарові образи, як і раніше, актуальні та підійдуть для прогулянки в прохолодний день. Надягніть поверх білої базової футболки світлу сорочку навстіж. Оберете джинси, легкі босоніжки на ремінці та сумочку, і можна йти на побачення. Якщо хочете, щоб образ вийшов менш романтичним, можна вдягнути сандалі чи кеди.

Сукня з футболкою

Ще один варіант багатошарового образу — біла футболка під сарафан. Довжина сукні може бути як і міні, і міді. Головне — вибирайте яскраві літні кольори, тоді футболка контрастно поєднуватиметься із сарафаном і посилить образ. Можна доповнити вбрання кросівками або сандалями, а також одягнути масивні сережки, солом'яний капелюшок, і ви готові для стильного пікніка на природі.

Фокус раніше розповідав, яке взуття на низькому ходу вибрати цього літа.