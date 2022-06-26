Смелые всегда имеют счастье. 3 знака зодиака, которые будут купаться в радости в июле 2022

Середина лета принесет для некоторых знаков зодиака особенные блага.

Известная астролог Анжела Перл спросила у планет, каким знакам зодиака больше всего повезет с деньгами и изобилием во втором месяце лета 2022 года.

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Скорпионы

В конце июня 2022 была новая Луна в вашем девятом доме гороскопа. Ее энергия будет влиять на вас до 13 июля включительно. А 9-й дом – это философский дом, поиск смысла. В это время вы можете задаваться вопросами "что самое важное, чего я хочу в жизни?"

Также 9-й дом – это иностранцы. Возможно, вы познакомитесь с кем-то, кто живет за границей, или же будете путешествовать. И это точно сделает вас счастливыми.

6 июля 2022 Марс входит в седьмой дом гороскопа. Вас будут окружать другие люди, партнеры. Возможны сделки, контракты, брак или развод. Все, что связано с другими людьми.

Также 6 июля Меркурий входит в ваш 9-й дом. Это дом собеседований, новостей, документов или учебы. Возможно, в этот день вы будете сдавать экзамены. В частности, этот дом означает технику и автомобили. В этот период можно покупать новую машину, телефон или любую другую технику. А значит, у вас точно будут деньги и эти покупки доставят незаурядную радость.

19 июля 2022 Венера входит в ваш 9-й дом. Это планирование на будущее, любовь и деньги. Венера – это всегда хорошие новости, а 9-й дом – это удача. Потому возможны хорошие финансовые новости.

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Весы

Второй месяц лета готовит для Весов ряд новых предложений по работе и хороших новостей в продвижении вашей карьеры. Возможно, будут новые клиенты и проекты. А это точно принесет отличный заработок и радость.

6 июля 2022 Марс входит в ваш 8-й дом (дом финансов). Возможны новые контракты, выплаты алиментов, определенное завоевание новых денег, ведь Марс — планета быстрых действий.

В этот же день Меркурий входит в ваш 10-й дом гороскопа – дом статуса и карьеры. Возможно, вы в этот день будете получать диплом или заключать удачные сделки.

Полная Луна 13 июля будет означать для Весов переезд или покупку нового жилья. А возможно, вы завершите ремонт в своем доме. Вы посетите свою родину или к вам в гости приедут родители.

19 июля Венера входит в ваш 10-й дом. В этот период возможны успешные проекты, достижения целей, ведь Венера – планета любви, финансов и подарков.

В конце месяца Весов ожидает отдых и время с близкими друзьями. Возможно, у вас будет отпуск или долгожданная встреча.

Также в конце июля Весам следует быть очень осторожными. Не часто водить автомобиль и не планировать серьезных операций.

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Дева

Июль станет хорошим месяцем для завершения или кульминации, получения результатов за свой труд.

Первые две недели месяца вы можете больше времени проводить в соцсетях. Ведь с 29 июня по 13 июля на вас будет влиять полная Луна в 11 доме гороскопа. А в этот период можно познакомиться с кем-нибудь в Сети или вступить в какую-нибудь организацию.

В частности Дев ждет знакомство с иностранцами или изучение новой религии. Вы можете уехать в какую-нибудь страну или переехать из своего дома. А может быть, вы станете блогером, которого будут смотреть в разных странах мира.

Также второй месяц лета готовит для Дев юридические дела. Вы можете начать судебный процесс или будете вести учебный курс в высшем заведении. В любом случае, новый вид деятельности принесет вам счастье.

13 июля полная Луна в вашем 5-м доме гороскопа. В этот период возможны новости о беременности или вы будете решать дальнейшую судьбу своего ребенка (отправить его в детский сад или наоборот отпраздновать выпуск).

5-й дом это также дом любви, но не брака. Возможны новые романы и интрижки. Однако следует быть осторожными, ведь тайные связи могут стать явными.

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Напомним, каким знакам зодиака больше всего повезет с деньгами в июле 2022.