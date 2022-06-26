Сміливі завжди мають щастя. 3 знаки зодіаку, які купатимуться в радості у липні 2022

Середина літа принесе для деяких знаків зодіаку особливі блага.

Відома астрологиня Анжела Перл запитала у планет, яким знакам зодіаку найбільше пощастить з грошима та достатком у другому місяці літа 2022.

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Скорпіони

У кінці червня 2022 був новий Місяць у вашому дев'ятому домі гороскопу. Його енергія впливатиме на вас до 13 липня включно. А 9-й дім — це філософський дім, пошук сенсу. У цей час ви можете задаватися питаннями "що найважливіше, чого я хочу в житті?".

Також 9 дім — це іноземці. Можливо, ви познайомитеся з кимось, хто мешкає за кордоном, або ж будете подорожувати. І це точно зробить вас щасливими.

6 липня 2022 Марс входить у сьомий дім гороскопу. Вас оточуватимуть інші люди, партнери. Можливі угоди, контракти, шлюб або розлучення. Усе, що пов'язано з іншими людьми.

Також 6 липня Меркурій входить у 9-й дім. Це дім співбесід, новин, документів чи навчання. Можливо, цього дня ви складатимете іспити. Зокрема цей дім означає техніку та автомобілі. У цей період ви можете купувати нову машину, телефон чи будь-яку іншу техніку. А значить, у вас точно будуть гроші і ці покупки принесуть неабияку радість.

19 липня 2022 Венера входить у ваш 9-й дім. Це планування на майбутнє, кохання та гроші. Венера — це завжди хороші новини, а 9-й дім — це удача. Тому можливі хороші фінансові новини.

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Терези

Другий місяць літа готує для Терезів низку нових пропозицій щодо роботи та хороших новин у просуванні вашої кар'єри. Можливо, будуть нові клієнти та проєкти. А це точно принесе хороший заробіток.

6 липня 2022 Марс входить у 8-й дім (дім фінансів). Можливі нові контракти, виплати аліментів, певне "завоювання" нових грошей, адже Марс — планета швидких дій.

У цей же день Меркурій входить у ваш 10-й дім гороскопу — дім статусу та кар'єри. Можливо, ви у цей день будете отримувати диплом чи укладати вдалі угоди.

Повний Місяць 13 липня означатиме для Терезів переїзд чи купівлю нового житла. А можливо, ви завершите ремонт у своїй оселі. Або ж ви відвідаєте свою батьківщину чи до вас у гості приїдуть батьки.

19 липня Венера входить у ваш 10 дім. У цей період можливі успішні проєкти, досягнення цілей, адже Венера — планета любові, фінансів та подарунків.

На кінець місяця Терезів очікує відпочинок та час з близькими друзями. Можливо, у вас буде відпустка чи довгоочікувана зустріч.

Також у кінці липня Терезам варто бути дуже обережними. Не часто водити авто та не планувати серйозних операцій.

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Діва

Липень стане хорошим місяцем для завершення чи кульмінації, отримання результатів за свою працю.

Перші два тижні місяця ви можете більше часу проводити в соцмережах. Адже з 29 червня по 13 липня на вас впливатиме Повний Місяць в 11 домі гороскопу. А в цей період можна познайомитися з кимось у мережі чи вступити в якусь організацію.

Зокрема на Дів чекає знайомство з іноземцями чи вивчення нової релігії. Ви можете поїхати в якусь країну чи переїхати зі свого будинку. А можливо, ви станете блогером, якого будуть дивитися в різних країнах світу.

Також другий місяць літа готує для Дів юридичні справи. Ви можете розпочати судовий процес чи будете вести навчальний курс у вищому закладі. У будь-якому разі новий вид діяльності принесе вам щастя.

13 липня Повний Місяць у вашому 5 домі гороскопу. У цей період можливі новини про вагітність чи ви будете вирішувати подальшу долю своєї дитини (відправити її в дитячий садочок чи навпаки відсвяткувати випуск). 5-й дім це також дім кохання, проте не шлюбу. Можливі нові романи та інтрижки. Проте варто бути обережними, адже таємні зв'язки можуть стати явними.

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