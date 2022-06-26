Сміливі завжди мають щастя. 3 знаки зодіаку, які купатимуться в радості у липні 2022
Середина літа принесе для деяких знаків зодіаку особливі блага.
Відома астрологиня Анжела Перл запитала у планет, яким знакам зодіаку найбільше пощастить з грошима та достатком у другому місяці літа 2022.
Скорпіони
У кінці червня 2022 був новий Місяць у вашому дев'ятому домі гороскопу. Його енергія впливатиме на вас до 13 липня включно. А 9-й дім — це філософський дім, пошук сенсу. У цей час ви можете задаватися питаннями "що найважливіше, чого я хочу в житті?".
Також 9 дім — це іноземці. Можливо, ви познайомитеся з кимось, хто мешкає за кордоном, або ж будете подорожувати. І це точно зробить вас щасливими.
6 липня 2022 Марс входить у сьомий дім гороскопу. Вас оточуватимуть інші люди, партнери. Можливі угоди, контракти, шлюб або розлучення. Усе, що пов'язано з іншими людьми.
Також 6 липня Меркурій входить у 9-й дім. Це дім співбесід, новин, документів чи навчання. Можливо, цього дня ви складатимете іспити. Зокрема цей дім означає техніку та автомобілі. У цей період ви можете купувати нову машину, телефон чи будь-яку іншу техніку. А значить, у вас точно будуть гроші і ці покупки принесуть неабияку радість.
19 липня 2022 Венера входить у ваш 9-й дім. Це планування на майбутнє, кохання та гроші. Венера — це завжди хороші новини, а 9-й дім — це удача. Тому можливі хороші фінансові новини.
Терези
Другий місяць літа готує для Терезів низку нових пропозицій щодо роботи та хороших новин у просуванні вашої кар'єри. Можливо, будуть нові клієнти та проєкти. А це точно принесе хороший заробіток.
6 липня 2022 Марс входить у 8-й дім (дім фінансів). Можливі нові контракти, виплати аліментів, певне "завоювання" нових грошей, адже Марс — планета швидких дій.
У цей же день Меркурій входить у ваш 10-й дім гороскопу — дім статусу та кар'єри. Можливо, ви у цей день будете отримувати диплом чи укладати вдалі угоди.
Повний Місяць 13 липня означатиме для Терезів переїзд чи купівлю нового житла. А можливо, ви завершите ремонт у своїй оселі. Або ж ви відвідаєте свою батьківщину чи до вас у гості приїдуть батьки.
19 липня Венера входить у ваш 10 дім. У цей період можливі успішні проєкти, досягнення цілей, адже Венера — планета любові, фінансів та подарунків.
На кінець місяця Терезів очікує відпочинок та час з близькими друзями. Можливо, у вас буде відпустка чи довгоочікувана зустріч.
Також у кінці липня Терезам варто бути дуже обережними. Не часто водити авто та не планувати серйозних операцій.
Діва
Липень стане хорошим місяцем для завершення чи кульмінації, отримання результатів за свою працю.
Перші два тижні місяця ви можете більше часу проводити в соцмережах. Адже з 29 червня по 13 липня на вас впливатиме Повний Місяць в 11 домі гороскопу. А в цей період можна познайомитися з кимось у мережі чи вступити в якусь організацію.
Зокрема на Дів чекає знайомство з іноземцями чи вивчення нової релігії. Ви можете поїхати в якусь країну чи переїхати зі свого будинку. А можливо, ви станете блогером, якого будуть дивитися в різних країнах світу.
Також другий місяць літа готує для Дів юридичні справи. Ви можете розпочати судовий процес чи будете вести навчальний курс у вищому закладі. У будь-якому разі новий вид діяльності принесе вам щастя.
13 липня Повний Місяць у вашому 5 домі гороскопу. У цей період можливі новини про вагітність чи ви будете вирішувати подальшу долю своєї дитини (відправити її в дитячий садочок чи навпаки відсвяткувати випуск). 5-й дім це також дім кохання, проте не шлюбу. Можливі нові романи та інтрижки. Проте варто бути обережними, адже таємні зв'язки можуть стати явними.
Нагадаємо, яким знакам зодіаку найбільше пощастить з грошима у липні 2022.