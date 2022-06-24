Королева Летиция показала, с чем носить летом кожаное платье

Кожаное платье жена монарха интересно обыграла с помощью аксессуаров и обуви.

48-летняя королева Испании не перестает удивлять и экспериментировать с образами. Монаршая особа с одинаковым достоинством носит как кутюрные наряды, так и вполне демократичные фасоны, радуя многочисленных модных обозоевателей.

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В последнее время она все чаще делает выбор в пользу платьев-рубашек. Если недавно Летиция появилась в мнонохромном наряде, то для посещения вручения премии Retina Eco Awards, которая отмечает работу лучших проектов 2021 года в области борьбы с изменением климата и устойчивого развития за счет использования технологий, королева надела темную платье-рубашку миди от & Other Stories с широкими рукавами кимоно средней длины, V-образным вырезом, двойным металлическим кольцом и косыми передними карманами. Она завершила свой образ парой черных босоножек на каблуке с ремешками от Сarolina Нerrera.

Волосы Летиция традиционно оставила распущенными. Ее макияж был весьма сдержан: ровный цвет лица, немного румянца, бронзовый контур, розовые тени для век, аккуратно расчесанные брови и немного туши для ресниц.

В качестве аксессуаров жена монарха выбрала пару простых серебряных сережек-колец, а также свое любимое золотое кольцо.

"Она выглядит фантастически!", "Она выглядит прекрасно". "Люблю туфли и люблю ее!!", "Люблю!!!", – пишут в соцсетях поклонники Летиции.

Королева Испании не только с удовольствием носит современные наряды, но и не стесняется появляться на публике и в винтажных нарядах. Например, на дипломатическом приеме в Мадриде она щеголяла в платье от Valentino, в котором впервые вышла на публику ее свекровь, королева София, в 1977 году, надев его во время визита в Германию.