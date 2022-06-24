Королева Летиція показала, з чим носити влітку шкіряну сукню

Шкіряну сукню дружина монарха цікаво обіграла за допомогою аксесуарів і взуття.

48-річна королева Іспанії не перестає дивувати й експериментувати з образами. Монарша особа з однаковим достоїнством носить як кутюрні вбрання, так і цілком демократичні фасони, радуючи численних модних обозувачів.

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Останнім часом вона все частіше робить вибір на користь суконь-сорочок. Якщо нещодавно Летиція з'явилася в багатохромному вбранні, то для відвідування вручення премії Retina Eco Awards, яка відзначає роботу найкращих проєктів 2021 року в галузі боротьби зі зміною клімату та сталого розвитку за рахунок використання технологій, королева одягла темну сукню-сорочку міді від & Other Stories з широкими рукавами кімоно середньої довжини, V-подібним вирізом, подвійним металевим кільцем і косими передніми кишенями. Вона завершила свій образ парою чорних босоніжок на підборах із ремінцями від Сarolina Нerrera.

Волосся Летиція традиційно залишила розпущеним. Її макіяж був дуже стриманий: рівний колір обличчя, трохи рум'янцю, бронзовий контур, рожеві тіні для повік, акуратно розчесані брови та трохи туші для вій.

Як аксесуари дружина монарха обрала пару простих срібних сережок-кілець, а також своє улюблене золоте кільце.

"Вона має фантастичний вигляд!", "Вона має чудовий вигляд", "Люблю туфлі і люблю її!!", "Люблю!!!" — пишуть у соцмережах шанувальники Летиції.

Королева Іспанії не тільки із задоволенням носить сучасні вбрання, а й не соромиться з'являтися на публіці й у вінтажному вбранні. Наприклад, на дипломатичному прийомі в Мадриді вона красувалася в сукні від Valentino, в якій вперше вийшла на публіку її свекруха, королева Софія, в 1977 році, одягнувши її під час візиту до Німеччини.