Королева Летиція з'явилася на прийомі у сукні своєї свекрухи 40-річної давності

Королева Іспанії, як і герцогиня Кембриджська, дотримується усвідомленого споживання, з'являючись на публіці в тих самих вбраннях кілька разів, а також використовуючи вінтажні сукні з палацового гардеробу.

Королева Іспанії Летиція вкотре продемонструвала дбайливе ставлення до одягу, з'явившись на дипломатичному прийомі в Мадриді у сукні від Valentino, у якій вперше вийшла на публіку її свекруха, королева Софія, 1977 року, одягнувши її під час візиту до Німеччини, повідомляє Daily Mail.

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Вінтажне вбрання складалося з великої зеленої спідниці в підлогу та ніжної рожевої блузки з прозорими рукавами з квітковою вишивкою: блідо-рожеві троянди із зеленим листям у тон спідниці.

[ + – ] Королева Летиція на прийомі у Мадриді Фото: Getty Images

Як і Софія, Летиція звела кількість аксесуарів до мінімуму. Так, якщо Софія зав'язала пояс на талії бантом і вирішила доповнити вбрання блискучим діамантовим кольє та відповідними браслетами і сережками, то її невістка вибрала приталений пояс без банта, який гармоніював із шовковистим коміром та зап'ястями топа. З прикрас на ній були лише сережки-краплі зі смарагдами та рубінами, які ідеально підходили до вбрання.

[ + – ] Королева Софія, 1977 рік

Мати двох дітей була в масці, але зі свіжим макіяжем, з її фірмовими димчастими очима та скульптурними бровами.

Разом із чоловіком, королем Філіпом VI, який одягнув темний фрак та сірі штани, Летиція вітала послів в Іспанії на щорічному заході в палаці Сарсуела.

Королева Іспанії, як і дружина спадкоємця британського престолу Кейт Міддлтон, не боїться з'являтися на публіці в речах, які раніше вже надягала, або вбраннях з мас-маркету. Наприклад, для участі у щорічних зборах ректорів університетів вона обрала чорну шовкову блузку Sandro, яку вже одягала раніше, та сіру спідницю бренду Massimo Dutti. Вона була в ній на публіці ще два роки тому. А на прийомі у шведського короля Карла XVI Густава королева Летиція блищала у сукні від H&M, доповнивши її діамантовими прикрасами. Особливу увагу привернула її тіара. Вона зветься Флер-де-Ліс і вважається однією з найважливіших діадем іспанської королівської родини.