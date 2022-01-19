Королева Летиция появилась на приеме в платье своей свекрови 40-летней давности

Королева Испании, как и герцогиня Кембриджская, придерживается осознанного потребления, появляясь на публике в одних и тех же нарядах несколько раз, а также используя винтажные платья из дворцового гардероба.

Королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала бережное отношение к одежде, появившись на дипломатическом приеме в Мадриде в платье от Valentino, в котором впервые вышла на публику ее свекровь, королева София, в 1977 году, надев его во время визита в Германию, сообщает Daily Mail.

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Винтажный наряд состоял из большой зеленой юбки в пол и нежной розовой блузки с прозрачными рукавами с цветочной вышивкой: бледно-розовые розы с зелеными листьями в тон юбке.

[ + – ] Королева Летиция на приеме в Мадриде Фото: Getty Images

Как и София, Летиция свела количество аксессуаров к минимуму. Так, если София завязала пояс на талии бантом и решила дополнить наряд сверкающим бриллиантовым колье и соответствующими браслетами и серьгами, то ее невестка выбрала приталенный пояс без банта, который гармонировал с шелковистым воротником и запястьями топа. Из украшений на ней были только серьги-капли с изумрудами и рубинами, которые идеально подходили к наряду.

[ + – ] Королева София, 1977 год

Мать двоих детей была в маске, но со свежим макияжем, с ее фирменными дымчатыми глазами и скульптурными бровями.

Вместе с мужем, королем Филиппом VI, который надел темный фрак и серые брюки, Летиция приветствовала послов в Испании на ежегодном мероприятии во дворце Сарсуэла.

Королева Испании, как и жена наследника британского престола Кейт Миддлтон, не боится появляться на публике в вещах, которые ранее уже надевала, или нарядах из масс-маркета. Например, для участия в ежегодном собрании ректоров университетов она выбрала черную шелковую блузку Sandro, которую уже надевала ранее, и серую юбку бренда Massimo Dutti. В ней она была на публике еще два года назад. А на приеме у шведского короля Карла XVI Густава королева Летиция блистала в платье от H&M, дополнив его бриллиантовыми украшениями. Особое внимание привлекла ее тиара. Она носит название Флер-де-Лис и считается одной из самых важных диадем испанской королевской семьи.