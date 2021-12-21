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Королева Летиция продемонстрировала экологичный образ на приеме в Мадриде

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королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Королева поддерживает идею повторять свои образы со старыми вещами и надела старую юбку

49-летняя королева Испании Летиция посетила последнее официальное мероприятие перед тем, как отправиться с семьей на рождественские каникулы. И выбрала для своего выхода в свет простой и элегантный образ со старыми вещами из своего гардероба. Об этом пишет Daily Mail.

Королева приняла участие в ежегодном собрании ректоров университетов и для столь серьезного мероприятия выбрала идеальный деловой наряд.

Она надела черную шелковую блузку Sandro, которую уже надевала ранее и серую юбку бренда Massimo Dutti, в которой появлялась ранее еще два года назад.

королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey
королева летиция, модный образ, королева испании
королева летиция, модный образ, королева испании
королева летиция, модный образ, королева испании
королева летиция, модный образ, королева испании
королева летиция, модный образ, королева испании
королева летиция, модный образ, королева испании

Фасон ассиметричной юбки несколько устарел, но королева мастерски обыграла его, сочетав с черными лодочками и черной сумочкой.

Королева Испании, как и большинство королевских особ всячески поддерживают идею экологичности и частенько демонстрируют, что необязательно постоянно обновлять гардероб, если хочешь выглядеть элегантно.

Так, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, постоянно надевает одни и те же наряды, дополняя их новыми аксессуарами, или слегка изменяя их фасон.

Поддерживает популярное веяние и Анджелина Джоли. Так, во время премьеры фильма "Вечные" ее дочери появлялись в старых, но все еще прекрасных платьях своей матери. И произвели фурор на красной дорожке.