Королева Летиция продемонстрировала экологичный образ на приеме в Мадриде
Королева поддерживает идею повторять свои образы со старыми вещами и надела старую юбку
49-летняя королева Испании Летиция посетила последнее официальное мероприятие перед тем, как отправиться с семьей на рождественские каникулы. И выбрала для своего выхода в свет простой и элегантный образ со старыми вещами из своего гардероба. Об этом пишет Daily Mail.
Королева приняла участие в ежегодном собрании ректоров университетов и для столь серьезного мероприятия выбрала идеальный деловой наряд.
Она надела черную шелковую блузку Sandro, которую уже надевала ранее и серую юбку бренда Massimo Dutti, в которой появлялась ранее еще два года назад.
Фасон ассиметричной юбки несколько устарел, но королева мастерски обыграла его, сочетав с черными лодочками и черной сумочкой.
Королева Испании, как и большинство королевских особ всячески поддерживают идею экологичности и частенько демонстрируют, что необязательно постоянно обновлять гардероб, если хочешь выглядеть элегантно.
Так, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, постоянно надевает одни и те же наряды, дополняя их новыми аксессуарами, или слегка изменяя их фасон.
Поддерживает популярное веяние и Анджелина Джоли. Так, во время премьеры фильма "Вечные" ее дочери появлялись в старых, но все еще прекрасных платьях своей матери. И произвели фурор на красной дорожке.