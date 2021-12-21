Королева Летиция продемонстрировала экологичный образ на приеме в Мадриде

Королева поддерживает идею повторять свои образы со старыми вещами и надела старую юбку

49-летняя королева Испании Летиция посетила последнее официальное мероприятие перед тем, как отправиться с семьей на рождественские каникулы. И выбрала для своего выхода в свет простой и элегантный образ со старыми вещами из своего гардероба. Об этом пишет Daily Mail.

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Королева приняла участие в ежегодном собрании ректоров университетов и для столь серьезного мероприятия выбрала идеальный деловой наряд.

Она надела черную шелковую блузку Sandro, которую уже надевала ранее и серую юбку бренда Massimo Dutti, в которой появлялась ранее еще два года назад.

Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Фасон ассиметричной юбки несколько устарел, но королева мастерски обыграла его, сочетав с черными лодочками и черной сумочкой.

Королева Испании, как и большинство королевских особ всячески поддерживают идею экологичности и частенько демонстрируют, что необязательно постоянно обновлять гардероб, если хочешь выглядеть элегантно.

Так, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, постоянно надевает одни и те же наряды, дополняя их новыми аксессуарами, или слегка изменяя их фасон.

Поддерживает популярное веяние и Анджелина Джоли. Так, во время премьеры фильма "Вечные" ее дочери появлялись в старых, но все еще прекрасных платьях своей матери. И произвели фурор на красной дорожке.