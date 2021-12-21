Королева Летиція продемонструвала екологічний образ на прийомі у Мадриді

Королева підтримує ідею повторювати свої образи зі старими речами та одягла стару спідницю.

49-річна королева Іспанії Летиція відвідала останній офіційний захід перед тим, як вирушити з сім'єю на різдвяні канікули. І обрала для свого виходу у світ простий та елегантний образ зі старими речами зі свого гардеробу. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Королева взяла участь у щорічних зборах ректорів університетів і для такого серйозного заходу обрала ідеальне ділове вбрання.

Вона одягла чорну шовкову блузку Sandro, яку вже одягала раніше і сіру спідницю бренду Massimo Dutti, в якій з'являлася ще два роки тому.

Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Фасон асиметричної спідниці трохи застарів, але королева майстерно обіграла його, поєднавши з чорними човниками та чорною сумочкою.

Королева Іспанії, як більшість королівських осіб всіляко підтримують ідею екологічності і часто демонструють, що необов'язково постійно оновлювати гардероб, якщо хочеш виглядати елегантно.

Так, Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, постійно надягає одні й самі вбрання, доповнюючи їх новими аксесуарами, або злегка змінюючи їх фасон.

Підтримує популярне віяння і Анджеліна Джолі. Так, під час прем'єри фільму "Вічні" її дочки з'являлися у старих, але все ще прекрасних сукнях своєї матері. І справили фурор на червоній доріжці.