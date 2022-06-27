Мистер Счастливое Лицо: как выглядит самая уродливая собака 2022 года (видео)

Животному 17 лет, он является помесью чихуахуа. Он страдает от пухолей и неврологических проблем, нуждается в подгузнике, изо всех сил пытается стоять прямо или ходить и держит голову набок.

В Петалуме, штат Калифорния (США) во время ярмарки Sonoma-Marin Fair прошел традиционный конкурс World’s Ugliest Dog (Самая уродливая собака в мире), победителем которой стал пес по кличке Мистер Хэппи Фейс (Счастливое Лицо), сообщает The New Yourk Post.

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Победителю, который являтся помесью чихуахуа, около 17 лет, он носит натуральный ирокез и издает звук "как двигатель дизелього грузовика Dodge Ram", говорится в биографии животного.

"Лысый мутант" без зубов и с кривой мордой, существо, напоминающее "гиену или павиана-мандрила", и собака с "головой, похожей на гориллу", – так описывают его организаторы конкурса.

Ранее Мистер Хэппи Фейс жил в жестоких и невыносимых условиях. Он страдает от опухолей и неврологических проблем, нуждается в подгузнике, изо всех сил пытается стоять прямо или ходить и держит голову набок.

"Было ясно и очевидно, что Мистер Счастливое Лицо заслуживает быть чемпионом. Все препятствия, которые эта собака преодолела физически и в своей прошлой жизни, – это потрясающе", – отметила Дебра Мэти, одна из судей конкурса, добавив, что жюри даже не сомневались в своем решении.

Хозяйку Хэппи Фейса зовут Дженеда Беналли. Когда она много лет назад приехала в приют в Аризоне, чтобы выбрать себе питомца, то, по ее словам, персонал приюта пытался подготовить ее к тому, что ей предстояло увидеть. Мистер Счастливое Лицо прожил там "довольно долго", и ветеринар подсчитал, что ему осталось жить всего несколько недель, максимум месяц. На тот момент ему было 10 месяцев.

"В тот день я поклялась, что его будут так любить, что он никогда не вспомнит, какой ужасной была его предыдущая жизнь", – призналась женщина.

Теперь победитель конкурса и его хозяйка получили за победу $1500 долларов и приглашение на поездку в Нью-Йорк для участия в шоу "Сегодня".

Второе место с призом в $1000 долларов досталось Дикому Тангу, пережившему чуму, теперь беззубому, с постоянно высунутым языком.

[ + – ] Победитель конкурса и обладатель второго места

Конкурс World’s Ugliest Dog призван показать всему миру пользу от спасения брошенных собак и собак, которые оказались в тяжелейших условиях. Он способствет пропаганде "усыновления" животных из приютов, причем не только красивых, но и тех, у которых может быть "отсутствующая шерсть, косоглазие, утиная походка или несоответствие ушей". Конкурс, как и остальная часть ярмарки, обычно проводится на четвертую неделю июня.

В этом году в мероприятии принимали участие 10 животных. Конкурс проводился впервые за последние несколько лет, поскольку в 2020 и 2021 годах его отменили из-за пандемии коронавируса.

Среди предыдущих победителей конкурса были Шалун Бродяга, "собака неизвестной породы с глазами-бусинками, без зубов и короткими ногами" в 2019 году, а также Марта, неаполитанский мастиф с "опущенными красными глазами, неконтролируемым слюноотделением и мешковатой кожей" в 2017 году. .

Напомним, японец купил себе реалистичный костюм собаки, чтобы почувствовать себя настоящим животным.