Містер Щасливе Обличчя: як виглядає найпотворніший собака 2022 року (відео)

Тварині 7 років, він є поміссю чихуахуа. Він страждає від пухлин і неврологічних проблем, потребує підгузника, щосили намагається стояти прямо або ходити й тримає голову набік.

У Петалумі, штат Каліфорнія (США) під час ярмарку Sonoma-Marin Fair пройшов традиційний конкурс World's Ugliest Dog (Найпотворніший собака у світі), переможцем якого став пес на прізвисько Містер Хепі Фейс (Щасливе Лице), повідомляє The New Yourk Post.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Переможцю, який є поміссю чихуахуа, має 17 років, він носить натуральний ірокез і видає звук, "як двигун дизельної вантажівки Dodge Ram", йдеться в біографії тварини.

"Лисий мутант" без зубів і з кривою мордою, істота, що нагадує "гієну або павіана-мандріла", і собака з "головою, схожою на горилу", — так описують його організатори конкурсу.

Раніше Містер Хепі Фейс жив у жорстоких і нестерпних умовах. Він страждає від пухлин і неврологічних проблем, потребує підгузника, щосили намагається стояти прямо або ходити і тримає голову набік.

"Було ясно і очевидно, що Містер Щасливе Обличчя заслуговує бути чемпіоном. Всі перешкоди, які цей собака подолав фізично і у своєму минулому житті, — це приголомшливо", — зазначила Дебра Меті, одна із суддів конкурсу, додавши, що журі навіть не сумнівалися у своєму рішенні.

Хазяйку Хепі Фейса звуть Дженеда Беналлі. Коли вона багато років тому приїхала до притулку в Аризоні, щоб вибрати собі улюбленця, то, за її словами, персонал притулку намагався підготувати її до того, що вона мала побачити. Містер Щасливе Обличчя прожив там "досить довго", і ветеринар підрахував, що йому залишилося жити лише кілька тижнів, максимум місяць. На той момент йому було десять місяців.

"Того дня я поклялася, що його так любитимуть, що він ніколи не згадає, яким жахливим було його попереднє життя", — зізналася жінка.

Тепер переможець конкурсу та його господиня отримали за перемогу $1500 доларів та запрошення на поїздку до Нью-Йорка для участі у шоу "Сьогодні".

Друге місце з призом у $1000 доларів дісталося Дикому Тангу, який пережив чуму, тепер беззубому, з постійно висунутою мовою.

[ + – ] Переможець конкурсу та володар другого місця

Конкурс World's Ugliest Dog покликаний показати всьому світу користь від порятунку покинутих собак та собак, які опинилися у найважчих умовах. Він сприяє пропаганді "усиновлення" тварин з притулків, причому не тільки красивих, а й тих, у яких може бути "відсутня шерсть, косоокість, качина хода або невідповідність вух". Конкурс, як і решта ярмарку, зазвичай проводиться на четвертий тиждень червня.

Цього року у заході брали участь 10 тварин. Конкурс проводився вперше за останні кілька років, оскільки у 2020 та 2021 роках його скасували через пандемію коронавірусу.

Серед попередніх переможців конкурсу були Шалун Бродяга, "собака невідомої породи з очима-намистинками, без зубів і короткими ногами" у 2019 році, а також Марта, неаполітанський мастиф з "опущеними червоними очима, неконтрольованим слиновиділенням і мішкуватою шкірою".

Нагадаємо, японець купив собі реалістичний костюм собаки, щоб відчути себе справжньою твариною.