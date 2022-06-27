Приянка Чопра показала фото с мужем во время волшебного отпуска на островах

Знаменитость позировала в новых купальниках, которые взяла с собой в поездку.

39-летняя звезда Болливуда Приянка Чопра и ее супруг, 29-летний американский актер Ник Джонас, решили отдохнуть от напряженного графика родителей младенца и отправились насладиться летней погодой на острова Теркс и Кайкос. Об этом сообщает Hellomagazine.

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На фотографиях, которые актриса опубликовала у себя в Instagram, можно увидеть, каким волшебным был отпуск знаменитостей. Они загорали на пляже, пили кокосовую воду, катались на яхте и наслаждались компанией друг друга.

Звезда Болливуда привезла с собой несколько эффектных купальных костюмов, которые продемонстрировала на снимках. На одном из фото Приянка позирует в золотом цельном купальнике, а на других — в желтом и черном.

На нескольких фото актриса позирует рядом с супругом. В том числе на романтическом снимке, где Приянка нежно целует Ника, а тот обнимает ее.

Знаменитость оставила под фотографиями множество смайликов и назвала себя "девушкой с острова", а ее фанаты и друзья отреагировали на снимки сердечками.

"Вы такие милые", — написал один из поклонников Приянки. Другой назвал их с супругом: "Влюбленными птичками", а третий написал: "Ой, вы выглядите такими отдохнувшими, я так рад, что вы хорошо провели время".

Как пишет Hellomagazine, на прошлой недели Приянка Чопра объявила об официальном расширении ее предприятия Sona Home — компания производит товары для дома. Чопра ведет бизнес вместе с другом Манишем Гоялом.

Знаменитость рассказала о своем опыте эмигрантки и о том, как ее культура и воспитание повлияли на создание коллекции товаров.

"Главное в Индии — это семья, сообщество, культура… и это то, чем для меня является идеал Sona Home — объединение людей", — сказала Приянка. Актриса надеется, что каждый, кто купит ее товары, почувствует такую же любовь к семье и культуре в своем доме, какую она вкладывала в их создание.

Фокус ранее рассказывал, что Приянка Чопра и Ник Джонас недавно стали родителями. Их дочку Мэлти выносила и родила суррогатная мама. Приянка говорила, что первые сто дней своей жизни девочке пришлось провести в отделении интенсивной терапии.