Пріянка Чопра показала фото з чоловіком під час чарівної відпустки на островах

Знаменитість позувала в нових купальниках, які взяла із собою у поїздку.

39-річна зірка Боллівуду Пріянка Чопра та її чоловік, 29-річний американський актор Нік Джонас, вирішили відпочити від напруженого графіка батьків немовляти і вирушили насолодитися літньою погодою на острови Теркс та Кайкос. Про це повідомляє Hellomagazine.

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На фотографіях, які акторка опублікувала у себе в Instagram, можна побачити, якою чарівною була відпустка знаменитостей. Вони засмагали на пляжі, пили кокосову воду, каталися на яхті та насолоджувалися компанією одне одного.

Зірка Боллівуду привезла із собою кілька ефектних купальних костюмів, які продемонструвала на знімках. На одному з фото Пріянка позує в золотому закритому купальнику, а на інших — у жовтому та чорному.

На кількох фото акторка позує поряд із чоловіком. Зокрема на романтичному знімку, де Пріянка ніжно цілує Ніка, а той обіймає її.

Знаменитість залишила під фотографіями безліч смайликів і назвала себе "дівчиною з острова", а її фанати та друзі відреагували на знімки сердечками.

"Ви такі милі", — написав один із шанувальників Пріянки. Інший назвав їх із чоловіком: "Закоханими пташками", а третій написав: "Ой, ви виглядаєте такими відпочилими, я такий радий, що ви добре провели час".

Як пише Hellomagazine, минулого тижня Пріянка Чопра оголосила про офіційне розширення її підприємства Sona Home — компанія виробляє товари для дому. Чопра веде бізнес разом із другом Манішем Гоялом.

Знаменитість розповіла про свій досвід емігрантки та про те, як її культура та виховання вплинули на створення колекції товарів.

"Головне в Індії — це родина, спільнота, культура… і це те, чим для мене є ідеал Sona Home — об'єднання людей", — сказала Пріянка. Акторка сподівається, що кожен, хто купить її товари, відчує таку саму любов до сім'ї та культури у своєму будинку, яку вона вкладала в їхнє створення.

Фокус раніше розповідав, що Пріянка Чопра та Нік Джонас нещодавно стали батьками. Їхню доньку Мелті виносила та народила сурогатна мама. Пріянка говорила, що перші сто днів свого життя дівчинці довелося провести у відділенні інтенсивної терапії.