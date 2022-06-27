С кольцом на безымянном пальце. Аня Тейлор-Джой собирается замуж - СМИ

Актрису сфотографировали во время поездки в Австралию. Кроме кольца, папарацци запечатлели нового любимца Ани — котика Кицуне, которого она взяла с собой.

26-летняя звезда "Острых козырьков" и "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом, 27-летним музыкантом Малкольмом Макреем, после того как в соцсетях появилось фото актрисы с кольцом "на том самом пальце". Об этом пишет Daily mail.

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Папарацци сфотографировали знаменитость во время ее поездки в Австралию на прошлой недели. И кроме кольца с драгоценным камнем на безымянном пальце была еще одна трогательная деталь, которую невозможно не заметить — Аня Тейлор-Джой взяла в поездку своего кота Кицуне. Любимец знаменитости сидел в милом рюкзаке-капсуле для перевозки животных, который Аня закинула на одно плечо. Котик был похож на космонавта в скафандре.

Аня Тейлор-Джой прилетела в Сидней на частном самолете. Актриса была одета в клетчатое пальто и бордовый брючный костюм. На шее у знаменитости была золотая подвеска.

По информации источника издания, Аня Тейлор-Джой "выскочила из самолета, а затем, казалось, посветила кольцом своему водителю, прежде чем сесть в машину. Она либо хвасталась кольцом, либо танцевала. В любом случае, она выглядела восторженной".

Своего нового члена семьи Аня Тейлор-Джой представила фанатам в прошлом месяце. Она опубликовала фотографию и видео с котиком и написала, что влюблена в своего милого питомца.

Как пишет Daily mail, Аня, получившая множество наград за роль вундеркинда Бет Хармон в сериале "Ход королевы", последний месяц провела в Австралии, где снималась в приквеле "Безумного Макса". Актриса исполняет роль воительницы Фуриосе в юности.

Напомним, пара дебютировала на красной дорожке в феврале этого года. Влюбленные предпочитают не светится перед камерами и проводит время вдали от назойливых папарацци.

"Наконец-то я нашла кого-то, кто будет счастлив сидеть в тишине со мной и читать. Нам фактически 80 лет и семь одновременно, и это работает очень хорошо", — говорила Аня в интервью журнала Vanity Fair.

Фокус ранее писал о том, что Аня Тейлор-Джой редко публикует фотографии со своим возлюбленным. Исключение она сделала в день рождения, когда показала фанатам романтический снимок с Макреем.