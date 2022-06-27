З обручкою на безіменному пальці. Аня Тейлор-Джой збирається заміж, — ЗМІ

Акторку сфотографували під час поїздки до Австралії. Крім обручки, папараці зняли нового улюбленця Ані — котика Кіцуне, якого вона взяла із собою.

26-річна зірка "Гострих козирків" та "Хід королеви" Аня Тейлор-Джой спровокувала чутки про заручини зі своїм бойфрендом, 27-річним музикантом Малкольмом Макреєм після того, як у соцмережах з'явилося фото акторки з обручкою "на тому самому" пальці. Про це пише Daily mail.

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Папараці сфотографували знаменитість під час її поїздки до Австралії минулого тижня. І, окрім каблучки з дорогоцінним каменем на безіменному пальці, була ще одна зворушлива деталь, яку неможливо не помітити — Аня Тейлор-Джой взяла у поїздку свого кота Кіцуне. Улюбленець знаменитості сидів у милому рюкзаку-капсулі для перевезення тварин, який Аня закинула на одне плече. Котик був схожий на космонавта у скафандрі.

Аня Тейлор-Джой прилетіла до Сіднею приватним літаком. Акторка одягнена в картате пальто та бордовий брючний костюм. На шиї знаменитість мала золоту підвіску.

За інформацією джерела видання, Аня Тейлор-Джой "вискочила з літака, а потім, здавалося, посвітила обручкою своєму водієві, перш ніж сісти в машину. Вона або хвалилася нею, або танцювала. У будь-якому разі вона мала захоплений вигляд".

Свого нового члена сім'ї Аня Тейлор-Джой презентувала фанатам минулого місяця. Вона опублікувала фотографію та відео з котиком і написала, що закохана у свого милого улюбленця.

Як пише Daily mail, Аня, яка отримала безліч нагород за роль вундеркіндки Бет Хармон у серіалі "Хід королеви", останній місяць провела в Австралії, де знімалася в приквелі "Божевільного Макса". Акторка виконує роль войовниці Фуріосе в юності.

Нагадаємо, пара дебютувала на червоній доріжці в лютому цього року. Закохані вважають за краще не світиться перед камерами і проводять час далеко від настирливих папараці.

"Нарешті я знайшла когось, хто буде щасливий сидіти в тиші зі мною і читати. Нам фактично 80 років і сім одночасно, і це працює дуже добре", — казала Аня в інтерв'ю журналу Vanity Fair.

Фокус раніше писав про те, що Аня Тейлор Джой рідко публікує фотографії зі своїм коханим. Виняток вона зробила у день народження, коли показала фанатам романтичний знімок із Макреєм.