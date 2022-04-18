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Аня Тейлор-Джой показала свого бойфренда (фото)

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Аня Тейлор-Джой, бойфренд Ані Тейлор-Джой, день народження Ані Тейлор-Джой
Фото: Getty Images | Аня Тейлор-Джой

Знаменитість тримає своє особисте життя подалі від публіки.

Акторка та модель Аня Тейлор-Джой, зірка серіалу "Хід королеви", поділилася на своїй Instagram-сторінці з 8,8 млн підписників рідкісними кадрами зі своїм бойфрендом.

Знаменитість напередодні відсвяткувала свій день народження. Так збіглися обставини, що вона та її коханий, музикант Малькольм МакРей, народилися в один день, тільки з різницею у два роки, тож на честь цього 26-річна зірка поділилася рідкісним фото зі своїм бойфрендом.

Аня Тейлор-Джой поділилася рідкісними кадрами зі своїм бойфрендом

"16.04.94 ♾ 16.04.96. З днем народження нас, крихітко. Дякую тобі за всю твою любов🛸", — підписала кадри з коханим акторка.

Зазначимо, що закохані зустрічаються майже рік, проте Аня Тейлор-Джой намагається тримати своє особисте життя подалі від спалахів камер та журналістів.

Нагадаємо, акторка Аня Тейлор-Джой зізналася, що полюбляє вдаватися до магії та ворожити на картах таро.

Також Фокус писав про те, чому 26-річна Аня, зірка серіалу "Хід королеви", вирішила будувати акторську кар'єру.