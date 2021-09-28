Аня Тейлор-Джой зізналася, що обожнює гадати на картах Таро

Картами Таро актриса захопилася ще років сім тому.

Одна з найуспішніших актрис останніх років, 25-річна зірка серіалів "Хід королеви" й "Емма" Аня Тейлор-Джой в інтерв'ю Vogue розповіла про ще один свій талант.

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За словами дівчини, останні 6-7 років вона захоплюється ворожінням на картах Таро і часто носить їх із собою на вечірки, де ворожить своїм друзям.

"Відмінна розвага для вечірки. Людям подобається. Чудова колода в стилі модерн. Карти просто чудові", — зазначила знаменитість, підкресливши, що "обожнює їх".

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Після успіху серіалу про життя талановитої шахістки-вундеркінда Бет Гармон, який вийшов на Netflix у жовтні минулого року, на американо-британо-аргентинську актрису та модель із білим волоссям і величезними очима звернули увагу багато режисерів, і зараз її знімальний графік дуже щільний.

Так, скоро в жовтні на екрани виходить горрор "Минулої ночі в Сохо", де Тейлор-Джой зіграла співачку з минулого.

Крім того, вона активно знімається для журналів, реклами та стала амбассадоркою ювелірного бренду Tiffany & Co. В одному зі своїх інтерв'ю знаменитість зізналася, що подалася в актриси, щоб побороти свої комплекси, оскільки в школі її часто дражнили.