Аня Тейлор-Джой прогулялася по Нью-Йорку в розкішних прикрасах Tiffany & Co (відео)

Участь у кампанії легендарного ювелірного бренду актриса назвала мрією дитинства, яка збулася.

Акторка Аня Тейлор-Джой стала амбасадоркою ювелірної компанії класу люкс Tiffany & Co разом із колегою по цеху Трейсі Елліс Росс, а також лижницею Ейлін Гу. Вони знялися в серії нових роликів для кампанії Tiffany T1 2021 роки, демонструючи розкішні прикраси.

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Зйомки кампанії провів відомий фотограф Маріо Сорренто.

На фото герої позують у браслетах, намистах, кільцях і сережках із нової колекції. Крім зображень, вони також з'являються в короткометражних фільмах під назвою "Дай мені T.". Аню й Ейлін можна побачити в кампанії "Вузол твого типового міста", знятої на вулицях Нью-Йорка, де до них приєднався модель Алтон Мейсон.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой — обличчя Tiffany & Co

"Я люблю прикраси, у яких є символіка. Я люблю, щоб це щось означало для мене. Це не обов'язково має щось значити для когось іще, але мені подобається дивитися на свої пальці та розповідати історії", — говорить Аня Тейлор-Джой.

[ + – ] Актриса Трейсі Елліс Росс

Вона згадала, як у дитинстві часто бродила по флагманському магазину на П'ятій авеню, уявляючи себе дорослою жінкою, яка носить сміливу елегантність фірмових діамантів Tiffany.

[ + – ] Аня Тейлор-Джой та її мрія, яка збулася

"Чере усі ці роки стати обличчям цього культового бренду і представляти колекцію T1 — це мрія, що збулася", — підкреслила вона.

[ + – ] Ейлін Гу

Зірка серіалу "Хід королеви" вважається однією з найперспективніших сучасних актрис. Аня зізнавалася, що вибрала акторську дорогу, щоб побороти свої комплекси, в тому числі і через зовнішність. За її словами, в школі її часто дражнили за її великі очі.